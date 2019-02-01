Kagawa'dan Dortmund'a Mesaj: "Umarım Şampiyon Olursunuz"
1 saat önce
Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Japon yıldız Shinji Kagawa, transferinin tamamlanmasının ardından eski takımı Borussia Dortmund'a teşekkür etti ve şampiyonluk dileğinde bulundu.
Beşiktaş
'ın kadrosuna kattığı Japon
yıldız Shinji Kagawa
, transferinin tamamlanmasının ardından eski takımı Borussia Dortmund
'a teşekkür etti ve şampiyonluk dileğinde bulundu.
Beşiktaş'ın transferin son gününde kadrosuna kattığı ve işlemlerini tamamladığı dünyaca ünlü Japon yıldız Shinji Kagawa, siyah-beyazlı kulüple anlaşmasının ardından eski kulübü Borussia Dortmund'a sosyal medya hesabından teşekkür etti. Dortmund taraftarlarını da unutmayan Kagawa, yaptığı açıklamada "Borussia Dortmund'daki taraftarlar ve arkadaşlarım. Beşiktaş'a transferim tamamlandı. Şimdiye kadarki destekleriniz için çok teşekkür ederim. Şimdi yeni bir meydan okuma için sabırsızlanıyorum. Hepinize kalpten teşekkür ediyorum. Umarım Borussia Dortmund şampiyon olur" ifadelerini kullandı. Kagawa'nın açıklamasına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:51 Kaynak: İHA
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