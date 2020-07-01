Kağıt toplayıcısı aile, cezasını ödeyemedikleri için otoparka çekilen motosikleti geri istiyor - Son Dakika

Kağıt toplayıcısı aile, cezasını ödeyemedikleri için otoparka çekilen motosikleti geri istiyor

Kağıt toplayıcısı aile, cezasını ödeyemedikleri için otoparka çekilen motosikleti geri istiyorANTALYA'nın Serik ilçesinde, 2 çocuk sahibi Mehmet Kır (41) ve Fatma Kır (39) çiftinin ailelerini geçindirmek için kağıt topladıkları motosikleti, farklı nedenlerle kesilen cezalarını ödemediği için...

Kağıt toplayıcısı aile, cezasını ödeyemedikleri için otoparka çekilen motosikleti geri istiyor

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ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 2 çocuk sahibi Mehmet Kır (41) ve Fatma Kır (39) çiftinin ailelerini geçindirmek için kağıt topladıkları motosikleti, farklı nedenlerle kesilen cezalarını ödemediği için polis tarafından işlem yapılarak otoparka çekildi. Cezalarını ödeyemediği için de motosiklet, Kır'a teslim edilmedi. Çift, hasta olan büyük oğullarının tedavisi için para kazanmaları gerektiğini belirterek, motosikletin kendilerine geri verilmesini istedi.

Serik Orta Mahalle'de yaşayan Mehmet-Fatma Kır çifti, çocukları 12 yaşındaki Muhammet ve 9 yaşındaki Durmuş Ali ile kağıt toplayarak, geçimlerini sağlamaya çalışıyor. Büyük oğulları Muhammet'in kalıtımsal 'Nörofibromatozis Tip I' hastalığı olan çiftin kağıt toplamak için kullandığı 07 YCM 69 plakalı motosiklete, daha önce farklı nedenlerle kesilen cezaları ödemedikleri için polis tarafından işlem yapıldı. Motosikletsiz kağıt toplayamadıklarını dile getiren aile, motosikletin kendilerine teslim edilmesi için yetkililerden yardım istedi.

'DEVLET BÜYÜKLERİMİZDEN YARDIM TALEP EDİYORUM'

Baba Mehmet Kır, "Durumum çok kötü. Geri dönüşüme kazandırmak için plastik, kağıt topluyorum. Motosikletime el konulduğu için bir şey yapamıyorum. Devletimizden aracımın geri verilmesini istiyorum 2 çocuğumu hastaneye getirip götürmek, evimin gelirini sağlamak için motosikletime ihtiyacım var. Çöplerden topladığım kağıt ve plastikle, evimin geçimini sağlıyorum. Eşim hasta, çocuklarım hasta. Çocuğumun tedavisi için Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gideceğim ama durumum olmadığı için gidemiyorum. Cebimde param yok. Çocuklarımın karnını doyuramadığıma mı yanayım, hastaneye götüremediğime mi yanayım, ne yapayım?" dedi.

'PARA İSTEMİYORUM'

Büyük oğluna Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'Nerofibromatozis Tip I' teşhisi konulduğunu anlatan baba Kır, "Konuyla alakalı Antalya Valiliği'ne müracaatta bulundum. Serik Kaymakamlığı'nı aradılar. Yardımcı olmaya çalışıyorlar. Maddi sıkıntıdayım. Para istemiyorum. Motosikletimin verilmesini istiyorum. Dolabımızda karnımızı doyuracak 1-2 günlük gıda kaldı. Çoluğum çocuğum aç" diye konuştu.

Anne Fatma Kır da Ankara'dan arayıp, çocuğu hastaneye getirmelerini istediklerini ancak maddi imkanları olmadığı için gidemediklerini söyledi.

'ÇOCUĞUM YÜZDE 80 ENGELLİ'

Öte yandan Fatma Kır, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Çocuğum yüzde 80 engellidir. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde takipli hastadır. Şu an görünen duruma göre beyin büyümesi, göz ve kulak kaybetme riskimiz var. Doktorun demesine göre bacaklarında da çarpıklıklar var. Acilen devlet büyüklerinden yardım bekliyorum. Bir anne olarak yavrumun sağlığına kavuşmasını istiyorum" diye yardım talebinde bulundu.

NÖROFİBROMATOZİS NEDİR?

Nörofibromatozis, tip 1 ve tip 2 olmak üzere iki sınıfa ayrılmaktadır. Nörofibromatozis tip 1 (NF1) belirtileri arasında ciltte çok sayıda cafe-au-lait (CLS) olarak adlandırılan sütlü kahve renkli lekeler, nörofibrom adı verilen urlar ve omurilikte eğilme (skolyoz) bulunur. Bunların yanı sıra beyinde, kafa sinirlerinde ya da omurilikte tümörler gelişebilmektedir. Hastaların yaklaşık yüzde 50'sinde öğrenme ile ilgili zihinsel problemler görülmektedir.

Mehmet Kır, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 14:32 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kağıt toplayıcısı aile, cezasını ödeyemedikleri için otoparka çekilen motosikleti geri istiyor - Son Dakika

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