Kağıt toplayıcısının tehlikeli yolculuğu - İSTANBUL
4 saat önce
Kağıt toplayıcısının, çuvalını koymak için demir sepet monte ettiği motosikletiyle D-100 kara yolunda ailesiyle yaptığı yolculuk görenleri şaşırttı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:51 Kaynak: AA
Kağıt toplayıcısının, çuvalını koymak için demir sepet monte ettiği motosikletiyle D-100 kara yolunda ailesiyle yaptığı yolculuk görenleri şaşırttı.
D-100 kara yolunda Mecidiyeköy
'den Topkapı yönüne seyreden kağıt toplayıcısı motosikletli bir ailenin tehlikeli yolculuğu, Anadolu Ajansı
tarafından görüntülendi.
Kağıt toplayıcısının, kağıtları koyduğu büyük boy çuvalı taşımak için motosikletinin yanına demir sepet monte ettiği görüldü.
Motosikletin demir sepetindeki çuvalın üzerinde bir kadın ve çocuk yolculuk ederken, sürücünün bile kask takmadığı dikkati çekti.
İmamoğlu: Dedemin mezarında gece vakti gizli çekim yapılmış
MEB'den lise son sınıf öğrencilerine devamsızlık affı
İstanbul seçimi için son anket yayınlandı! Aradaki fark 7 puan
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü'ne yapılan saldırıyı kınıyoruz