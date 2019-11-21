Kağıthane Belediyespor'dan 8 milli karateciye imza töreni

Kağıthane Belediyespor, yeni transferleri 8 milli karateci için imza töreni düzenledi.

Kağıthane'deki Yahya Kemal Spor Kompleki'nde düzenlenen imza törenine, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Karate Milli Takım Teknik Direktörü Murat Delihasan, sporcular ve aileleri katıldı.

Milli karateciler, Serap Özçelik Arapoğlu, Merve Çoban, Ali Sofuoğlu, Uğur Aktaş, Burak Uygur, Alperen Doğan, Alparslan Yamanoğlu ve Murat Öz ile sözleşme imzalandı.

Törende konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Karate dalındaki 8 milli sporcumuzun Kağıthane Belediyespor'a imza törenini gerçekleştirmiş olduk. Kendilerine başarılar diliyorum, yolları açık olsun. Ülkemize hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

Bugünlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken attığı adımlarla geldiklerini belirten Karate Milli Takım Teknik Direktörü Murat Delihasan ise şöyle konuştu:

"O zamanlar bizim sporlarımız çok fazla gün yüzünde değildi. Ama Cumhurbaşkanımız belediye başkanı olmasıyla birlikte amatör sporlara büyük bir destek verdi ve bu günlere kadar geldi. Çok güzel başarılar sağlanıyor. Amatör sporları merdiven altı yerlerden kurtarıp belediyelerin güzel, temiz ve konforlu tesislerinde gün yüzüne çıkardı. Buradan kendisine teşekkür etmeyi bir vefa borcu olarak biliyorum. Bugünlere gelebildiysek onun attığı adımlarla geldik."

Törenden sonra AA muhabirine açıklamalarda bulunan milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, Kağıthane Belediyespor'a katıldığı için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

2020 Tokyo Olimpiyatları için kota müsabakalarına devam edeceklerini söyleyen Serap, "Avrupa ve dünya şampiyonluğum var. Önümde tek eksik kalan müsabaka olimpiyatlar. İlk hedefim olimpiyatlara gidebilmek çünkü gerçekten zor bir süreç. Her gittiğimiz müsabakada derece yapmamız gerekiyor. Allah'a şükür biz bunu başarıyoruz. Olimpiyat kotasında birinci sıradayım. Yerimi korursam olimpiyatlara katılacağım. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.