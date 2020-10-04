Kağıthane'de billboardlara reklam yerine mama konuldu - Son Dakika

Kağıthane'de billboardlara reklam yerine mama konuldu

4 Ekim Hayvanları Koruma gününde farkındalık oluşturmak amacıyla Kağıthane Belediyesi ilçedeki billboardlara kedi ve köpek mamaları astı.

Kağıthane'de billboardlara reklam yerine mama konuldu, System.String[]

4 Ekim Hayvanları Koruma gününde farkındalık oluşturmak amacıyla Kağıthane Belediyesi ilçedeki billboardlara kedi ve köpek mamaları astı. Vatandaşlar billboardlardaki mamaları alıp diledikleri sokak hayvanını besledi. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Yılın bütün günlerinde can dostlarımız ile birlikteyiz.4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ama biz sadece bugün değil yılın bütün günlerinde can dostlarımız ile birlikteyiz. Bugün de bir farkındalık projesi oluşturalım dedik. Sokaklarda yaşayan can dostlarımızla bu hayatı birlikte paylaşıyoruz bu yüzden can dostlarımızın mamalarını billboardlara astık" dedi.

Her yıl Ekim ayında kutlanan Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Kağıthane Belediyesi ilçedeki billboardlara kedi ve köpek mamaları astı. İlginin yoğun olduğu projede vatandaşlar billboardlardaki mamaları alıp diledikleri sokak hayvanlarını besledi. Üç gün sürecek olan projede toplam 3 bin kedi ve köpek maması dağıtılırken Kağıthane'nin 20 farklı noktasındaki billboardlara mama asımı yapıldı.

"CAN DOSTLARIMIZLA BU HAYATI BİRLİKTE PAYLAŞIYORUZ"

"Sokaklarda yaşayan can dostlarımızla bu hayatı birlikte paylaşıyoruz" diyen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin şunları söyledi; "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ama biz sadece bugün değil yılın bütün günlerinde can dostlarımız ile birlikteyiz. Bugün de bir farkındalık projesi oluşturalım dedik. Sokaklarda yaşayan can dostlarımızla bu hayatı birlikte paylaşıyoruz bu yüzden can dostlarımızın mamalarını billboardlara astık. Vatandaşlarımıza da can dostlarımızı mutlu etmek ister misin? Diye bir soru sorduk. Eğer mutlu etmek isteyen olursa köpek ve kedi mamalarımızı alıp sokak hayvanlarını besleyebilir. Bizlerin asıl isteği şu ki sokak hayvanlarına tüm vatandaşlarımızın duyarlı olması. Bizler hayvan ambulansımızla, veteriner hekimlerimizle, rehabilitasyon merkezimizle ve beslenme noktalarımızla can dostlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz. Hatta can dostları ofisi projemizi de önümüzdeki yıl hayata geçireceğiz"

"MAMALARIN YANINDA BİR KAP DA SU VERMEYİ UNUTMAYALIM"

Hayvanlara karşı daha duyarlı olulnması gerektiğini belirten ilçe sakinlerinden Ayşe Turhan, "Çok güzel bir proje, hayvanlara karşı daha duyarlı olmamız lazım. Bende mama alacağım ve mahallemdeki kedi ve köpeklere vereceğim" ifadelerini kullandı. Hüseyin Es ise "Metrodan çıkarken dikkatimi bu billboardlar çekti. Çok güzel bir proje olmuş. Bende alacağım yolda gördüğüm sokak hayvanlarına vereceğim. Tabi bu mamaların yayında bir kap da su vermeyi de unutmayalım. Evde tavşan ve köpeğim var. Ama köpeğime zaten mama alıyorum. Sokaktaki hayvanlara bu mamayı vermemiz daha iyi olur" diye konuştu.


Kağıthane'de billboardlara reklam yerine mama konuldu
Kağıthane'de billboardlara reklam yerine mama konuldu
Kağıthane'de billboardlara reklam yerine mama konuldu
Kağıthane'de billboardlara reklam yerine mama konuldu
Kağıthane'de billboardlara reklam yerine mama konuldu
Kağıthane'de billboardlara reklam yerine mama konuldu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 09:23 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kağıthane'de billboardlara reklam yerine mama konuldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Taksici kavgasına karışan adamın, 48 yıl boyunca pembe kimlikle yaşadığı ortaya çıktı Son Dakika! Türkiye'den Azerbaycan'ın Gence kentinde sivillere yönelik saldırıya ilk tepki: Ermenistan barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir Onyekuru ve Seri'yi yeniden kiralamak isteyen G.Saray'da Belhanda takımda kalacak Akıl hastanesinden kaçıp intihara kalkışan eski üniversite hocasının kadın doktor isteği 'pes' dedirtti MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz İstanbul'un göbeğinde yol verme kavgası yüzünden taraflar birbirlerini tekme tokat dövdü Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz
Son Dakika! Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail kentini işgalden kurtardı Son Dakika! Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail kentini işgalden kurtardı         
15:16
Hajduk Split'e transfer olan Umut Nayir'den yönetime eleştiri: Kadro dışı bırakılmayı hak etmedim Hajduk Split'e transfer olan Umut Nayir'den yönetime eleştiri: Kadro dışı bırakılmayı hak etmedim         
13:58
Sevgililerin manzara keyfi, aracın uçurumun kenarında çamura saplanmasıyla kabusa döndü Sevgililerin manzara keyfi, aracın uçurumun kenarında çamura saplanmasıyla kabusa döndü         
13:06
Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı         
11:58
Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı         
11:03
Bakü kent meydanındaki reklam panolarında SİHA'ların bombaladığı araçlar gösteriliyor Bakü kent meydanındaki reklam panolarında SİHA'ların bombaladığı araçlar gösteriliyor         
10:09
Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi         
09:43
Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı         
00:26
Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış         
21:35
Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı         
17:38
Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha         
17:18
Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi         
15:46
Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı         
15:27
Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti         
14:57
Bodrum katını zindana çeviren adam sosyal medyadan tuzağa düşürdüğü kadınları pazarladı Bodrum katını zindana çeviren adam sosyal medyadan tuzağa düşürdüğü kadınları pazarladı         
14:52
İlk kez dile getiriliyor! Koronavirüsün yeni belirtileri arasına İlk kez dile getiriliyor! Koronavirüsün yeni belirtileri arasına "kırmızı göz" de girdi         
12:01
Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı         
11:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2020 15:47:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kağıthane'de billboardlara reklam yerine mama konuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei