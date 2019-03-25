Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de Bir Spor Salonunda Yangın Çıktı. Olay Yerine Çok Sayıda İtfaiye Ekibi Sevk Edildi.

Kağıthane'de Bir Spor Salonunda Yangın Çıktı. Olay Yerine Çok Sayıda İtfaiye Ekibi Sevk Edildi.

1 saat önce

IHAAW163538-ASA/25-03-2019- Kağıthane'de bir spor salonunda yangın çıktı.

Kağıthane'de Bir Spor Salonunda Yangın Çıktı. Olay Yerine Çok Sayıda İtfaiye Ekibi Sevk Edildi., System.String[]
IHAAW163538-ASA/25-03-2019

- Kağıthane'de bir spor salonunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 25.03.2019 16: 35: 38 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:41 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dikkatsiz Ev Sahibinin Koltukta Unuttuğu Sigara Apartman Dairesini Küle Çevirdi ABD'de Camide Yangın! Otoparkta Yeni Zelanda Saldırısına İlişkin Not Bulundu İzmir'de İlginç Olay! Mazgala Sıkışan Kişi, 1 Saat Süren Çalışmayla Kurtarıldı İdrarını Yapamayan Vatandaşın Mesanesinden 522 Gramlık Tek Parça Taş Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 17:48:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de Bir Spor Salonunda Yangın Çıktı. Olay Yerine Çok Sayıda İtfaiye Ekibi Sevk Edildi.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]