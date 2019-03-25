Kağıthane'de Bir Spor Salonunda Yangın Çıktı. Olay Yerine Çok Sayıda İtfaiye Ekibi Sevk Edildi.
1 saat önce
IHAAW163538-ASA/25-03-2019- Kağıthane'de bir spor salonunda yangın çıktı.
IHAAW163538-ASA/25-03-2019
- Kağıthane
'de bir spor salonunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 25.03.2019 16: 35: 38 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:41 Kaynak: İHA
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