Kağıthane'de dışarı çıkan vatandaşlara 'evde kal' çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Yerel Kağıthane'de dışarı çıkan vatandaşlara 'evde kal' çağrısı - Son Dakika

Kağıthane'de dışarı çıkan vatandaşlara 'evde kal' çağrısı

6 saat önce

Kağıthane'de dışarı çıkan vatandaşlara 'evde kal' çağrısı Uyarılara rağmen dışarı çıkan vatandaş: "Yanlış yapıyoruz;

Kağıthane'de dışarı çıkan vatandaşlara 'evde kal' çağrısı

Uyarılara rağmen dışarı çıkan vatandaş: "Yanlış yapıyoruz; ama kendimizi de evde tutamıyoruz"

İSTANBUL - Kağıthane'de yeni tip korona virüse(Kovid-19) rağmen dışarı çıkan vatandaşlara Kağıthane Belediyesi'ne bağlı sağlık ekipleri tarafından 'evde kal' çağrısı yapıldı. Bir vatandaş ise konuşmasında, "Yanlış yaptığımızın farkındayız. Ama evde de kendimizi tutamıyoruz" demesi şaşkınlık oluşturdu.

Yeni tip korona virüse(Kovid-19) karşı mücadelede tüm yurtta seferberlik ilan edilerek vatandaşların toplu alanlardan uzak durulması konusunda uyarılar yapıldı. Bazı vatandaşlar ise sıcak havanın da etkisi ile uyarılara aldırmayıp parklara ve meydanlara çıkmaya devam ediyor. Kağıthane Belediyesi'ne bağlı sağlık ekipleri de virüsle mücadelenin ciddiyetini vatandaşlara anlatmak ve salgının yayılmasını önlemek için harekete geçti.

Kağıthane'nin en kalabalık yerlerinden biri olan Hasbahçe Mesire Alanı'nda ekipler tek tek dolaşarak 14 gün kuralının hatırlatıldığı broşürleri dağıtıp, uyarılarda bulundu. Bazı vatandaşlar durumun yanlış olduğunu bilmelerine rağmen dışarı çıktıklarını söylerken, kimi duyarlı vatandaşlar ise ekiplerin uyarılarının ardından parkı terk etti. Ayrıca belediye tarafından banklara uyarı levhaları konuldu. Ekiplerin korona virüse karşı verdiği mücadele ise takdir topladı.

"Bu salgının ciddiyetinin farkına varalım"

14 gün boyunca acil durumda olmadığı sürece dışarı çıkılmaması gerektiğini dile getiren Kağıthane Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde Acil Tıp Teknisyenliği yapan Abidin Arslan, "Burada vatandaşlarımızı dünyanın gündemini meşgul eden Korona virüs salgını ile ilgili bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çok samimi bir millet olduğumuz için fazla temastan dolayı vaka sayısında artma görüldü. Bunun önüne geçebilmek için vatandaşlarımıza evde kalmaları konusunda uyarıyoruz. Bahar geldi, güneş açtı. Ama bu salgının ciddiyetinin farkına varalım. 14 gün boyunca mümkün mertebe işimiz olmadığı sürece dişimizi sıkıp evde oturmamız gerekiyor. Sağlık çalışanlarının ve personellerin bu virüsle canla başla mücadele ederken böyle dışarıda gezip insanları risk altında bırakıp bu sayının artmasına sebep olmasını istemiyoruz. Kağıthane'deki vatandaşlarımızdan evde kalmalarını rica ediyoruz" diye konuştu.

Yanlış yaptığının farkında olduğunu söyleyen Nuri Köse, "Yanlış yapıyoruz. Farkındayız ama kendimizi tutamıyoruz. Çıkanların hepsine sorabilirsin. 'Baba yanlış yapıyorsun' diyerek çocuklarda söylüyor. Ama alışkanlık var. İnsanlardan uzak durmaya çalışıyorum. Tek başıma temiz havada dolaşmayı düşünüyorum" dedi.

Parka temiz hava almak için geldiklerinin ancak doğru olmadığını ifade eden Ömer Aydın, "Çok güzel bir uygulama. Allah razı olsun. Biz buraya temiz hava almak için geldik. Demek ki doğru değilmiş. Gitmemiz gerekiyor. İnsanların evinde oturması lazım. Dışarı çıkmaması lazım. Zorunlu haller dışında çıkılmaması gerekiyor. Biz de şimdi gidiyoruz" dedi.

Kağıthane'de dışarı çıkan vatandaşlara 'evde kal' çağrısı

Kağıthane, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:44 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Korona virüsüne aldırış etmeyen vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti
İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın Yasağa rağmen meşaleli asker uğurlaması yapıldı Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı
Koronavirüse karşı önlem alan Bülent Ersoy, 25 bin TL'ye evini temizletti Koronavirüse karşı önlem alan Bülent Ersoy, 25 bin TL'ye evini temizletti         
15:47
Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık         
14:58
Nottingham Forest, Mbaye Diagne'yi gözüne kestirdi Nottingham Forest, Mbaye Diagne'yi gözüne kestirdi         
14:38
Koronavirüse karşı gün boyu maske takmak daha tehlikeli Koronavirüse karşı gün boyu maske takmak daha tehlikeli         
12:53
Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri: Benim için baba Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri: Benim için baba         
11:04
Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor         
11:00
Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi         
10:40
Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu         
09:57
"Deniz Aytekin koronavirüs oldu" iddialarına babasından yalanlama         
09:52
Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı         
09:17
Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir         
09:15
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı         
09:10
Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüs test sonuçları belli oldu Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüs test sonuçları belli oldu         
08:57
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı         
07:36
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek         
01:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 23:40:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kağıthane'de dışarı çıkan vatandaşlara 'evde kal' çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]