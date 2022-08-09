İstanbul'da taksici ile kuryenin yumruklu kavgası kamerada: Kadının valizini yere atıp gitti - Son Dakika
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İstanbul'da taksici ile kuryenin yumruklu kavgası kamerada: Kadının valizini yere atıp gitti

09.08.2022 10:07
İstanbul'da taksici ile kuryenin yumruklu kavgası kamerada: Kadının valizini yere atıp gitti

Kağıthane'de evinin önüne gelen genç kadın, takside ineceği esnada açtığı kapıya motosikletli kurye çarptı.

Kağıthane'de evinin önüne gelen genç kadın, takside ineceği esnada açtığı kapıya motosikletli kurye çarptı. Kurye ile kadın arasında başlayan tartışmaya taksici karışınca ortalık bir anda karıştı. Taksici ve kuryenin birbirine girdiği kavgayı, genç kadına dakikalarca ayırmaya çalıştı. Kavga sonucu yere düşerek bir süre oturan taksici, genç kadının valizini bagajdan yere atarak sokaktan uzaklaştı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz Nisan ayında saat 21.00 sıralarında yaşanan olayda, kadın müşterisini alan taksici semtte bulunan bir sokağa geldi. Taksicinin burada durmasının ardından yolcu olan kadın kapısını açarak araçtan inmek istedi. O esnada iki aracın arasından geçmeye çalışan motosikletli kurye, kadının açtığı kapıya çarptı. Bunun üzerine kurye ile kadın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine olaya müdahale eden taksici ile kurye birbirine girdi.

Taksici ve kuryenin yumruklu kavgası kamerada

Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada taksici, aldığı darbeyle yere düştü. Kavganın ortasında kalan kadın ise tarafları ayırmak için yoğun çaba sarf etti. Ayağa kalkan taksici kavga esnasında bagajı açarak valizi kadına vermek istedi. Kuryenin saldırısı sonucu tekrar yere düşen taksici bir süre daha yerde kaldı. Kavganın ardından kurye motosikletine binip uzaklaşırken, valizi sinirle yere atan taksici ise aracına binip olay yerinden ayrıldı. Kadın ise hiçbir şey olmamış gibi valizi alarak evine doğru gitti. Yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

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İstanbul'da taksici ile motokuryenin yumruklu kavgası kamerada! Kadın müşterinin valizini yere atıp gitti İstanbul'da taksici ile motokuryenin yumruklu kavgası kamerada! Kadın müşterinin valizini yere atıp gitti SANCAKTEPE'DE KOMŞUSUNU YERE YATIRIP DAKİKALARCA DARBETTİ SANCAKTEPE'DE KOMŞUSUNU YERE YATIRIP DAKİKALARCA DARBETTİ Silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti Silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Kağıthane, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da taksici ile kuryenin yumruklu kavgası kamerada: Kadının valizini yere atıp gitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da taksici ile kuryenin yumruklu kavgası kamerada: Kadının valizini yere atıp gitti - Son Dakika
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