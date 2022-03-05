Kağıthane'de gençlere İHA-1 drone eğitimi - Son Dakika
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Kağıthane'de gençlere İHA-1 drone eğitimi

05.03.2022 09:44

Kağıthane'de gençlere İHA-1 drone eğitimi Kağıthane'de gençlere özel olarak açılan İHA-1 drone pilotu eğitimi kursu kapsamında dersler veriliyor.

Kağıthane'de gençlere İHA-1 drone eğitimi

İSTANBUL - Kağıthane'de gençlere özel olarak açılan İHA-1 drone pilotu eğitimi kursu kapsamında dersler veriliyor. Eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerler, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı İHA-1 drone pilotu sertifikası almaya hak kazanacak.

Kağıthane Belediyesi, 15-25 aralığındaki gençlere özel, İHA-1 drone pilotu eğitimi için kurs başlattı. Kağıthane Belediyesi, üstlendiği bu proje ile gençlere; insansız hava araçları, havacılık kuralları, uçuş prensipleri, meteoroloji, hava trafiği, kumanda sistemi, cihaz bakımı ve onarımı konularında teorik ve pratik olarak pek çok dersi bir arada veriyor. 32 saat süren eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı İHA-1 drone pilotu sertifikası almaya hak kazanacak. Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç ve Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin Yahya Kemal Spor Kompleksi'nde verilen drone dersinde kursiyerleri ziyaret etti.

"Göklere hakim olan her şeye hakim olur"

İnsansız hava araçlarının önemli olduğunu belirten Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, "Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 'İstikbal göklerdedir' demiş ama biz uzun süre bunu ihmal etmişiz. Son zamanlarda dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeler, artık gökyüzüne hakim olanın daha güvende olacağı bir dünyayı gösteriyor. Artık drone ve hava araçları hayatımızın her alanında var. Bunun için de belediyemiz, gençlerin bu konuda eğitilmesi için proje geliştirdi. Başvuran gençlere bu drone eğitimini veriyoruz. Göklere hakim olan her şeye hakim olur" açıklamasında bulundu.

"Gençlerimizin her zaman yanındayız"

Gençlerin her alanda yanında olduklarını ifade eden Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Gençlerimize başarılar diliyoruz. Kağıthane Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin yanındayız. Sosyal, spor, eğitim çalışmalarında birlikteyiz. Yaklaşık 500 gencin başvurduğu drone eğitimi sertifika programında birlikteyiz ve gençler önce teorik sonra pratik eğitimini alıyorlar. Ben her birine hayırlı olsun diyor ve tebrik ediyorum. Böylece Sivil Havacılık Eğitim Sertifikası almış olacaklar ve üniversiteden mezun olduklarında bir adım öne çıkma şansları olacak" ifadelerine yer verdi.

"İHA-1 eğitimlerine de katılarak bu ehliyeti alacağım"

Yüksek harita mühendisi olan kursiyer Sümeyra Çelik, "Gelişen teknolojiyle birlikte drone her sektörde olduğu gibi haritacılık sektöründe de etkin rol alıyor. Sadece haritalama için kullanılan drone da var. Harita mühendisleri aynı zamanda İHA-1 drone pilotu da olabiliyor. Bende zaten İHA-0 ehliyeti vardı. Şu anda İHA-1 eğitimlerine de katılarak bu ehliyeti alacağım" dedi.

Kağıthane'de gençlere İHA-1 drone eğitimi
Kağıthane'de gençlere İHA-1 drone eğitimi
Kağıthane'de gençlere İHA-1 drone eğitimi

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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İhlas Haber Ajansı, Kağıthane, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kağıthane'de gençlere İHA-1 drone eğitimi - Son Dakika


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