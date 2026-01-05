Kağıthane'de inanılmaz kurtuluş kamerada: Kar topu oynarken ölümle burun buruna geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kağıthane'de inanılmaz kurtuluş kamerada: Kar topu oynarken ölümle burun buruna geldi

Haberin Videosunu İzleyin
Kağıthane\'de inanılmaz kurtuluş kamerada: Kar topu oynarken ölümle burun buruna geldi
05.01.2026 16:18  Güncelleme: 18:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kağıthane\'de inanılmaz kurtuluş kamerada: Kar topu oynarken ölümle burun buruna geldi
Haber Videosu

Kağıthane'de kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobilin yokuş aşağı kaydığı anlarda facianın eşiğinden dönüldü. Sokakta kar topu oynayan bir çocuk, üzerine gelen aracı son anda fark ederek iki aracın arasına sığındı. O mucizevi kurtuluş anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da yeni yılın ilk gününde etkili olan kar yağışı, Kağıthane'de faciaya yol açıyordu. Yokuş aşağı hızla kayan kontrolden çıkmış otomobil, sokakta oyun oynayan küçük bir çocuğu ölümle burun buruna getirdi.Küçük çocuğun saniyelerle ölçülen hamlesi, mucize kurtuluşu beraberinde getirdi.

ÖLÜME BİR ADIM KALA: O ANLAR KAMERADA

Olay, 1 Ocak Perşembe günü saat 13.00 sularında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde yaşandı. Kar yağışının ardından buz pistine dönen yokuşta, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil süratle kaymaya başladı. O sırada sokakta her şeyden habersiz kar topu oynayan küçük bir çocuk, üzerine gelen arabayı son anda fark etti.

Hızla yaklaşan aracın altında kalacağını anlayan çocuk, refleksle park halindeki iki aracın arasındaki boşluğa sığındı. Kontrolden çıkan otomobil, çocuğun sığındığı yerin hemen yanındaki araçlara çarparak durabildi. Küçük çocuk, facianın eşiğinden dönerek araçların arasından çıktı ve korkuyla olay yerinden uzaklaştı.

"VERİLMİŞ SADAKASI VARMIŞ"

Korku dolu o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüleri izlediğinde dehşete düştüğünü belirten bölge esnafı Okan Bakaç, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Kaza ofisimizin tam önünde oldu. Kamera kayıtlarına baktığımızda resmen şoke olduk. Komşumuzun çocuğunun gerçekten verilmiş sadakası varmış. İnanılmaz bir kurtuluş, çok sevindik. Hani derler ya; 'cana geleceğine mala gelsin.' Tam olarak öyle oldu. 2-3 komşumuzun arabasında maddi hasar var ama en önemlisi o yavrumuzun burnunun bile kanamamış olması."

YENİ YILIN İLK GÜNÜ FACİA TEĞET GEÇTİ

İstanbul genelinde yeni yılın ilk saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin dik yokuşlarıyla bilinen noktalarında sürücülere zor anlar yaşattı.

Maddi hasarla atlatılan kazanın ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Kağıthane, Otomobil, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Ulaşım, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kağıthane'de inanılmaz kurtuluş kamerada: Kar topu oynarken ölümle burun buruna geldi - Son Dakika

Eskişehir’de Kumar Operasyonu Eskişehir'de Kumar Operasyonu
İbrahim Tatlıses yeni bir aşka yelken açıyor İbrahim Tatlıses yeni bir aşka yelken açıyor
Trump’tan Maduro’nun yerine gelen Rodriguez’e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Nereden nereye Ömer Faruk Beyaz’ın yeni adresi çok konuşulur Nereden nereye! Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi çok konuşulur
Berber fiyatlarına dudak uçuklatan zam Berber fiyatlarına dudak uçuklatan zam
Hasan Can Kaya en büyük pişmanlığını açıkladı: Erzurum’daydı, gitmedim Hasan Can Kaya en büyük pişmanlığını açıkladı: Erzurum'daydı, gitmedim
Fatih Tekke’den ’’Kilo aldım’’ diyen Okan Buruk’a bomba cevap Fatih Tekke'den ''Kilo aldım'' diyen Okan Buruk'a bomba cevap

18:13
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında
17:22
Cansız bedeni gölde bulunan Elif Kumal, 2 yaşındayken kaybettiği babasının yanına defnedildi
Cansız bedeni gölde bulunan Elif Kumal, 2 yaşındayken kaybettiği babasının yanına defnedildi
17:10
1,2 milyar lira değerindeki malikanenin inşası tamamlandı Sahibi bakın kim
1,2 milyar lira değerindeki malikanenin inşası tamamlandı! Sahibi bakın kim
15:23
Maduro, ABD mahkemesine götürüldü
Maduro, ABD mahkemesine götürüldü
15:23
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu İşte gözaltına alınanların isimleri
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu! İşte gözaltına alınanların isimleri
15:09
Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu
Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu
14:36
İstanbul’da hava bir anda değişecek Kar, fırtına ve sağanak geliyor
İstanbul'da hava bir anda değişecek! Kar, fırtına ve sağanak geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 18:32:11. #7.11#
SON DAKİKA: Kağıthane'de inanılmaz kurtuluş kamerada: Kar topu oynarken ölümle burun buruna geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.