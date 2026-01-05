Kağıthane\'de inanılmaz kurtuluş kamerada: Kar topu oynarken ölümle burun buruna geldi

İstanbul'da yeni yılın ilk gününde etkili olan kar yağışı, Kağıthane'de faciaya yol açıyordu. Yokuş aşağı hızla kayan kontrolden çıkmış otomobil, sokakta oyun oynayan küçük bir çocuğu ölümle burun buruna getirdi.Küçük çocuğun saniyelerle ölçülen hamlesi, mucize kurtuluşu beraberinde getirdi.

ÖLÜME BİR ADIM KALA: O ANLAR KAMERADA

Olay, 1 Ocak Perşembe günü saat 13.00 sularında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde yaşandı. Kar yağışının ardından buz pistine dönen yokuşta, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil süratle kaymaya başladı. O sırada sokakta her şeyden habersiz kar topu oynayan küçük bir çocuk, üzerine gelen arabayı son anda fark etti.

Hızla yaklaşan aracın altında kalacağını anlayan çocuk, refleksle park halindeki iki aracın arasındaki boşluğa sığındı. Kontrolden çıkan otomobil, çocuğun sığındığı yerin hemen yanındaki araçlara çarparak durabildi. Küçük çocuk, facianın eşiğinden dönerek araçların arasından çıktı ve korkuyla olay yerinden uzaklaştı.

"VERİLMİŞ SADAKASI VARMIŞ"

Korku dolu o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüleri izlediğinde dehşete düştüğünü belirten bölge esnafı Okan Bakaç, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Kaza ofisimizin tam önünde oldu. Kamera kayıtlarına baktığımızda resmen şoke olduk. Komşumuzun çocuğunun gerçekten verilmiş sadakası varmış. İnanılmaz bir kurtuluş, çok sevindik. Hani derler ya; 'cana geleceğine mala gelsin.' Tam olarak öyle oldu. 2-3 komşumuzun arabasında maddi hasar var ama en önemlisi o yavrumuzun burnunun bile kanamamış olması."

YENİ YILIN İLK GÜNÜ FACİA TEĞET GEÇTİ

İstanbul genelinde yeni yılın ilk saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin dik yokuşlarıyla bilinen noktalarında sürücülere zor anlar yaşattı.

Maddi hasarla atlatılan kazanın ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.