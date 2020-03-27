Kağıthane'de koronavirüs tedbirleri kapsamında taksiler dezenfekte edildi - Son Dakika
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Kağıthane'de koronavirüs tedbirleri kapsamında taksiler dezenfekte edildi

6 saat önce

TÜRKİYE'de de koronavirüs (Covid-19) vakalarında artışların görülmesiyle birlikte önlemler ve denetimler ülke genelinde artırılıyor.

Kağıthane'de koronavirüs tedbirleri kapsamında taksiler dezenfekte edildi, System.String[]

TÜRKİYE'de de koronavirüs (Covid-19) vakalarında artışların görülmesiyle birlikte önlemler ve denetimler ülke genelinde artırılıyor. Vatandaşların toplu olarak kullandıkları noktalar ilaçlanıp dezenfekte edilirken toplu taşıma araçları da bu kapsamda ilaçlanıyor. Kağıthane'de bu kapsamda belediyeye bağlı ekipler, ticari taksileri ilaçlayarak önlem almaya devam etti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılarak büyük bir tehdit oluşturan yeni tip koronavirüs (Covid-19), Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Vaka sayılarında artış tespit edilirken ülke genelinde de önlemler sıklaştırıldı. Vatandaşların yoğunlukta olduğu yerler ilaçlama yapılan yerlerin başında gelirken toplu taşıma araçları da ekipler tarafından dezenfekte ediliyor. Bu kapsamda Kağıthane Belediyesi'ne bağlı ekipler ilçedeki 26 taksi durağını ve taksileri ilaçlıyor. Duraklara maske, eldiven ve dezenfektan malzemesi vererek taksicilerin ateşlerini ölçen ekipler, koronavirüs önlemleri kapsamında bilgilendirmede yapıyor. Müşterilere daha sağlıklı hizmet edeceklerini söyleyen taksiciler, herkesin sağlığı için ilaçlamanın gerekli olduğunu belirttiler.

KARABULUT: "HASTANEDEN ALDIĞIMIZ MÜŞTERİLERDEN ÇEKİNİYORUZ"

Taksi şoförü Bayram Karabulut, kendilerince koronavirüsten korunmak için önlem aldıklarını belirtti. Özellikle hastanelerden aldıkları yolculardan çekindiklerini ifade eden Karabulut, "Akşam nöbetlerini aldığımızda diğer takım arkadaşımız arabayı dezenfekte ederek yıkanmış şekilde getiriyor. Yıkanmış, içi dışı tertemiz şekilde. Gün içerisinde de aldığımız yolcularımızı mümkün olduğu kadar sağ arka koltuğa yönlendiriyoruz ve yolculuğumuza devam ediyoruz. Bunun yanı sıra arabalarımızda çeşitli dezenfektan malzemelerimiz bulunuyor. Bunun yanı sıra hastanelere gittiğimizde hastaneden aldığımız müşterilerimiz oluyor. En ufak öksürmelerinde 'acaba mı?' diyoruz. Kafamızda soru işaretleri beliriyor. Bu süreci iyi atlatmaya çalışıyoruz. Kağıthane Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Üç dört günde bir gelir araçlarımızı dezenfekte ederek ateşlerimizi ölçerler." dedi.

GÜRBÜZ : "YANIMIZDA BİRİLERİNİN OLDUĞUNU BİLMEK ÇOK GÜZEL"

Taksi şoförü Ahmet Gürbüz, önlemler alarak yolculuğa devam ettiklerini belirtti. 'Yanımızda birilerinin olduğunu bilmek güzel' diyen taksi şoförü Gürbüz, "Genelde arabada kolonya ve dezenfektan malzemesi kullanıyoruz. Camları açarak havalandırarak devam etmek zorunda kalıyoruz. Camları sürekli açtığımız için baş ağrısı yapıyor. Bunlara da katlanmak zorunda kalıyoruz. Ama elimizden gelen bu. Paradan kaçacak halimiz yok. Parayı alıyoruz torpidonun üzerine koyduktan sonra elimizi dezenfekte ediyoruz. Eve gidince kıyafetlerimizi balkona asıyoruz. Sekiz saat bekliyoruz. Yapabildiğimiz bu. Kağıthane Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. İlçe genelinde her yerde yapıyorlar. Allah eksikliklerini göstermesin. İçimiz böylece rahat oluyor. Yanımızda birilerinin olduğunu hissetmek kadar güzel bir şey yok" şeklinde konuştu.

ARSLAN : "ÖNCE KENDİMİZİ KORUMAMIZ GEREKİYOR"

Taksicileri bilgilendiren ve ilaçlayan ekipteki Abidin Arslan, taksicilerin müşterilerle mesafelerini korumaları gerektiğini ifade etti. Yakın temasta bulunduktan sonra kendilerini dezenfekte ederek yollarına devam etmeleri gerektiğini de vurgulayan Arslan şunları söyledi: "Öncelikle taksici arkadaşlarımız 'sosyal mesafe' kuralına dikkat etmek zorunda. Çünkü bu hastalık birebir temastan bulaşan hastalık. İnsanlar bu süreçte çok endişeli. Toplu taşıma araçlarını kullanmıyorlar. Taksileri tercih ediyorlar. Taksici arkadaşlarımız yolculuk esnasında ön koltuğu kapatmalı. Sadece sağ arka koltuğa yolcuyu alabilmeli. İki yolcu varsa ikisini de arka koltuğa almayı tercih etmeli. Öncelikle kendisini izole etmeliler. Taksici arkadaşlarımız vardiyalı çalışıyorlar. Vardiyalarını değiştirmeden önce araçlarını temizlemeleri gerekiyor. Müşterilerle yakın temaslarda paraları aldıktan sonra kendi ellerini dezenfekte ederek ağız, burun ve göz bölgelerine temas etmemelidirler. Önce kendilerini sonra ailelerini korumalıdırlar"


Koronavirüs, Kağıthane, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 02:52 Kaynak: DHA

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