Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de Rüzgar Bir Çatıyı Uçurdu

Kağıthane'de Rüzgar Bir Çatıyı Uçurdu

1 saat önce

İstanbul (İHA) –Kağıthane'de aşırı rüzgar nedeniyle yapımı süren çatı yan binanın üzerine ve yola uçtu.

Kağıthane'de Rüzgar Bir Çatıyı Uçurdu, System.String[]
İstanbul (İHA) – Kağıthane'de aşırı rüzgar nedeniyle yapımı süren çatı yan binanın üzerine ve yola uçtu. Çatının düştüğü sırada yolda kimsenin olmaması faciayı önledi.

Olay, saat 06.00 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Site Sokağı üzerinde bulunan 6 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı rüzgar nedeniyle tadilatta olan 6 katlı binanın çatısındaki taşlar uçtu. Yapım aşamasında olan çatıdan uçan taşlar, yan binanın çatısı ve yol üzerindeki bir iş yerinin önüne düştü. Taşlar yola düştüğü sırada kimsenin olmaması faciayı önlerken, büyük bir gürültüyle uyanan bina sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

'Sabah yatağımızdan fırlayarak uyandık'

Yan binada oturan ve sabah büyük bir gürültü ile uyandıklarını dile getiren Ergin Bulut, "Yeni bir çıkma çatı yapılıyordu, rüzgar sebebiyle yeni örülen yutong duvar, yan binanın üzerine düşüyor. Oradan da yola doğru geliyor. Allah'tan bir can kaybı olmadı, o an kimse geçmedi. Büyük bir gürültü ile fırladık yataktan ne oldu diye. Bu yolda hem yaya hem trafik yoğunluğu var. Yetkililere bildirdik" diye konuştu.

Başka bir vatandaş ise, "Sabah saat 06.00 da öyle bir sesle komple yataktan uyandık. Çatının düştüğünü, şeylerin yıkıldığını anladım. Açtım camı yollara da yıkılmış. Yollarda da sabah 06.00 olduğu için hiçbir can kaybı olmadı. Ama bu geç saatlerde olsaydı, kesin bir can kaybı olurdu burada. Şuan bizim kendi binamızda da hasar var. Şuan belediyeyi aradık" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:46 Kaynak: İHA

Seyrantepe Mahallesi, Sabah, İstanbul, Kağıthane, 3. Sayfa
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