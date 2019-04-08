Kağıthane'de Seyir Halindeki Otomobil Yandı
1 saat önce
Kağıthane'de seyir halindeki otomobil yandı.
Kağıthane
'de seyir halindeki otomobil yandı.
Alınan bilgiye göre, E-5 Karayolu Haliç
istikametinde, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, henüz bilinmeyen nedenle seyir halindeyken yanmaya başladı.
Alevleri gören sürücü, otomobili durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi.
Ekipler, otomobildeki yangını söndürdü. Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:35 Kaynak: AA
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