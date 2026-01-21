Kağıthane'de Silahlı Saldırı: 26 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Kağıthane'de bir kişinin park halindeki aracında silahlı saldırı sonucu öldürülmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Hamidiye Mahallesi'nde 15 Ocak'ta Burak Tunçel'in hayatını kaybettiği silahlı saldırı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüde, Tunçel'in aracına bindiği sırada 2 kişinin otomobilden inip, saldırıyı gerçekleştirdiği anlar yer alıyor.
Olay
Hamidiye Mahallesi Fazilet Caddesi'nde park halindeki aracında bekleyen Burak Tunçel (26), başka bir otomobilden uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı.
Saldırı düzenlenen araca daha önce GPS cihazı takıldığı, şüphelilerin yaklaşık 9 saat Burak Tunçel'i bekledikleri, saldırı sırasında kullandıkları otomobili Eyüpsultan'daki Kemerburgaz Yolu'nda yakıp başka bir araçla kaçmaya devam ettikleri belirlenmişti.
