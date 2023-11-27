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Kağıthane'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden genç - Son Dakika

Kağıthane'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden genç

Kağıthane'de seyir halinde olan Fırat Öncü, kendisini bekleyen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Öncü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi Ayazağa Mezarlığı'nda defnedilecek.

27.11.2023 - 09:42,  Güncelleme: 10:48
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Kağıthane'de otomobiliyle seyir halindeyken, cadde üzerinde kendisini bekleyen 2 kişinin yaptığı silahlı saldırıda başından vurulan ve ağır yaralanan Fırat Öncü (22), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR

Hürriyet Mahallesi Dr. Cemil Bengü Caddesi'nde dün saat 05.30 sıralarında meydana gelen olayda, Fırat Öncü, 34 HLZ 789 plakalı otomobille seyir halindeyken, kendisini cadde üzerinde bekleyen kimliği henüz belirsiz 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Otomobile doğru 17 el ateş eden saldırganların tabancasından çıkan kurşunlardan biri Öncü'nün başına isabet etti.

HASTANEDE HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Fırat Öncü, yakınlardaki özel hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Öncü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Fırat Öncü, bugün Alibeyköy Gasilhanesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

Hürriyet Mahallesi, Fırat, Olaylar, Güvenlik, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden genç - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kağıthane'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden genç - Son Dakika
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