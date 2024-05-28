Doping yapan sırıkla atlamacı Thiago Braz, 16 ay men cezası aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Doping yapan sırıkla atlamacı Thiago Braz, 16 ay men cezası aldı

Doping yapan sırıkla atlamacı Thiago Braz, 16 ay men cezası aldı

rezilyalı sırıkla atlamacı Thiago Braz, yasaklı madde kullanarak doping yaptığı gerekçesiyle 16 ay men cezası aldı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Braz, bu durum sebebiyle 2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele edemeyecek.

28.05.2024 23:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilyalı sırıkla atlamacı Thiago Braz, doping yaptığı gerekçesiyle 16 ay men cezası aldı. Tokyo'da düzenlenen 2020 Olimpiyatları'nda da bronz madalya kazanan Braz, Paris'teki 2024 Olimpiyatları'nda yarışamayacak.

YASAKLI MADDE KULLANDI

Atletizm Dürüstlük Birimi (AIU) tarafından yapılan açıklamada, ülkesinin ev sahipliği yaptığı Rio 2016 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Braz'ın yasaklı "ostarine" maddesi kullanarak doping kurallarını ihlal ettiği kaydedildi.

Doping yapan sırıkla atlamacı Thiago Braz, 16 ay men cezası aldı

OLİMPİYATLARDA YOK

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda da bronz madalya kazanan Braz, bu yaz Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edemeyecek. Geçen temmuz ayında geçici men cezası alan Braz, yasaklı maddeyi beslenme uzmanı tarafından kendisine verilen spor takviyesi yoluyla bilmeden tükettiğini savunmuştu.

Paris Olimpiyatları, Paris, Tokyo, Sağlık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Doping yapan sırıkla atlamacı Thiago Braz, 16 ay men cezası aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:23 BM’den korkutan rapor: İsrail’in Refah kentine yönelik saldırılarında en az 200 Filistinli öldü BM'den korkutan rapor: İsrail'in Refah kentine yönelik saldırılarında en az 200 Filistinli öldü
22:11 MGK bildirisinde dikkat çeken “yapay zeka“ maddesi MGK bildirisinde dikkat çeken "yapay zeka" maddesi
21:49 ABD: Refah’taki trajik can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyuyoruz ABD: Refah'taki trajik can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyuyoruz
21:34 İBB Başkanı İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun “hançer“ göndermesine yanıt verdi: Benim muhatap alacağım bir tarif değil İBB Başkanı İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "hançer" göndermesine yanıt verdi: Benim muhatap alacağım bir tarif değil
20:37 Olcay Kılavuz Bahçeli’nin danışmanlık görevinden alındı Olcay Kılavuz Bahçeli'nin danışmanlık görevinden alındı
22:51 Antalyaspor’un yeni teknik direktörü Alex de Souza, imza için Türkiye’ye geldi Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza, imza için Türkiye'ye geldi
22:43 İtalya Başbakanı Meloni, kendisine küfreden siyasetçiyle karşılaştı: İşte ben o k**tak Nasılsınız İtalya Başbakanı Meloni, kendisine küfreden siyasetçiyle karşılaştı: İşte ben o k**tak! Nasılsınız?
22:32 Aziz Yıldırım: Fenerbahçe, Koçspor oldu Aziz Yıldırım: Fenerbahçe, Koçspor oldu
22:15 ABD’nin eski BM Temsilcisi’nden İsrail’de skandal hareket ABD'nin eski BM Temsilcisi'nden İsrail'de skandal hareket
21:40 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a tarihi çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım
21:37 İsrail’den yeni ateşkes hamlesi Mısır ve Katar’a teklif iletti İsrail'den yeni ateşkes hamlesi! Mısır ve Katar'a teklif iletti
21:07 İmamoğlu: Kılıçdaroğlu’nun bana kırgın olduğunu düşünmüyorum, bayramda ısrarla aradığımda cevap verdi İmamoğlu: Kılıçdaroğlu'nun bana kırgın olduğunu düşünmüyorum, bayramda ısrarla aradığımda cevap verdi
21:01 Her futbolcu bunu yapmaz Ghezzal’dan şampiyonluk için büyük fedakarlık Her futbolcu bunu yapmaz! Ghezzal'dan şampiyonluk için büyük fedakarlık
20:21 Carlo Ancelotti, Real Madrid’den başka takım çalıştırmayacak Carlo Ancelotti, Real Madrid'den başka takım çalıştırmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 00:39:15. #1.13#
SON DAKİKA: Doping yapan sırıkla atlamacı Thiago Braz, 16 ay men cezası aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement