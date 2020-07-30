KÂĞITHANE'DE TAKİP ETTİKLERİ KİŞİLERE ÇARPTILAR: 1'İ AĞIR 2 YARALI - Son Dakika

Kağıthane 'de kimliği belirsiz kişiler, motosiklet ve otomobille takip ettikleri motosikletli 2 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunanlardan biri viyadükten aşağıya düştü.

Olay, Bomonti-Kağıthane Tüneli çıkışında 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücü, kullandığı otomobille tünel çıkışındaki virajda, üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklete çarparak dengesini bozdu. Kontrolden çıkan motosiklet yol kenarındaki bariyere çarparken, yolcu koltuğunda oturan kişi varyant boşluğuna savruldu. Varyant boşluğundan yaklaşık 5 metre aşağıdaki yeşillik alana düşen yolcu ağır şekilde yaralandı. Devrilen motosikletten düşen sürücü de ağır şekilde yaralanırken, çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Bu sırada, arkadan gelen motosikletli iki kişi, araçlarından inerek yaralının yanına geldi. Kısa bir süre etrafı kontrol eden kişiler, daha sonra, kendi kullandıkları plakasız motosikleti olay yerinde bırakıp, yaralıların kullandığı motosikletle olay yerinden kaçtı. Motosiklet hırsızlarının kaçmasının ardından olay yerinden geçen diğer sürücüler yerde yatan yaralıyı görerek yardıma koştu. Motosiklet sürücüsünün uyarısıyla, varyanttan düşen diğer yaralıyı da fark eden vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kimlikleri henüz öğrenilemeyen yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazaya neden olan otomobil sürücüsü ile motosikleti çalan iki kişinin yakalanması için çalışmalara başladı.

Yaralıların ilk yardımına koşan sürücülerden Ahmet ilhan " Buradaki yaralının bilinci yerindeydi. Araç çarpıyor. Motoru alıp kaçıyorlar. Muhtemelen hırsızlık. Motor kaliteli bir markaysa. Ben de eski motorcuyum; bunu hep yapıyorlar zaten. Motorları çalmak için hep böyle yaptıkları oluyor. Birisi aşağıya düştü. Ağır yaralandı" dedi. Yardıma koşan sürücülerden Yavuz Güleşci ise "Ben 3'üncü arabaydım. Köşeyi dönünce bu manzarayla karşılaştım. Biz buradaki arkadaşla ilgileniyorduk. Aşağıdan haberimiz yok. Yaralı kendine geldi, 'Arkadaş vardı arkamda, o aşağıya düştü' deyince aşağıya baktık. Bu manzarayla karşılaştık. Aşağıya düşen arkadaş motorun arkasındaymış. Savruldu. Meğer şimdi öğrendik ki; arabayla vurmuşlar, motoru çalmışlar. Resmen gaspa uğramışlar. Canları pahasına mücadele etmişler" diye konuştu.

- İstanbul