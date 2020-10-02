Son dakika haberleri... Kağıthane'de yokuşu çıkamayan minibüs devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Kağıthane'de yokuşu çıkamayan minibüs devrildi: 1 yaralı

İSTANBUL - Kağıthane'de dik bir yokuştan çıkamayan minibüs devrilerek kaza yaptı. Kaza sonucu 1 kişi hafif yaralandı.

Olay, Kağıthane Harmantepe Mahallesi Erbap Sokak'ta saat 18.00 sularında meydana geldi. 34 AR 6984 plakalı yük taşıyan bir minibüsü kullanan Murat Özer isimli sürücü, Erbap Sokak'tan geçmek istedi. Sokağın dik olması sebebiyle yokuşu çıkamayan sürücü Özer, aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs devrilirken 34 COT 818 plakalı araca çarparak durabildi. Kazadan şans eseri sürücü Murat Özer, hafif sıyrıklarla kurtuldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Sürücü Özer'e ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından devrilen minibüs için sokağa çekici ve itfaiye ekipleri geldi. Vatandaşların da yardımıyla tekrar düzeltilen minibüs yol kenarına çekildi. Kazada başka yaralanan olmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören Şerife Karaşoğlu, " Yokuştan gidince devrilen minibüs arabaya vurdu. Daha sonra 2-3 kez takla attı. Biz de görünce koştuk hemen. Daha sonra ambulans ve polis geldi. Yaralı da bir şey yok. Ambulans bakıp müdahale etti. Sonra koşup su verdim. Sürücü kendi kendine çıkabildi. Sıkışmamıştı " diye konuştu.