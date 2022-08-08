Kağıthane'de rezidanslara dadanan maskeli kadın hırsızlar kamerada - Son Dakika
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Kağıthane'de rezidanslara dadanan maskeli kadın hırsızlar kamerada

08.08.2022 10:19

Kağıthane'deki rezidanslara dadanan maskeli kadın hırsızlar, bir günde 3 ayrı adresten binlerce liralık döviz ve çok miktarda ziynet eşyası çaldı.

Kağıthane'deki rezidanslara dadanan maskeli kadın hırsızlar, bir günde 3 ayrı adresten binlerce liralık döviz ve çok miktarda ziynet eşyası çaldı. Şikayet üzerine çalışma yapan Sadabad Polis Merkezi Amirliği ekipleri, emniyette toplamda 113 suç kaydı ve 11 adet aranması bulunan iki kadın hırsızı kıskıvrak yakaladı. Hırsızların rezidanslara girip çıktıkları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz Mart ayında öğle saatlerinde iki ayrı adrese yaşanan olayda mahalledeki rezidanslara dadanan maskeli iki kadın hırsız, kapısı açık ve güvenlik ekibinin dikkatli olmadığı anlarda rahat tavırlarla rezidanslara girmeye başladı. İlk olayda kadın hırsızlar, sokak içerisindeki rezidansa ellerini kollarını sallayarak girip Rafet K.'nin evinin kapısını zorlayarak içeriye girdi.

Binlerce liralık döviz ve ziynet eşyası çaldılar

Rezidanstaki daireye giren hırsızlar, evi dağıtarak içeride arama yaptı. Evin içerisinde saklı bulunan 3 bin dolar, bin 500 lira ve bir miktar ziynet eşyaları çalarak evden dışarıya çıktı. Hırsızlar aynı şekilde ellerini kollarını sallayıp rezidanstan dışarıya çıkıp gözden kayboldu. Rafet K.'nin evinden çıkan hırsızlar, daha sonra aynı mahalledeki bir başka cadde üzerindeki bir rezidansa girerek, buradaki Hanife İlkay K.'nin evinin kapısını zorlayıp içeriye girdi. Aynı şekilde evi dağıtarak arayan kadın hırsızlar, evden ziynet eşyaları çalarak kayıplara karıştı. Olaydan 3 gün sonra aynı mahallede bir rezidansa daha giren 2 kadın hırsız, evden 60 bin lira bin 600 euro, 700 dolar ve çok miktarda ziynet eşyası çalarak kaçtı.

Kağıthane polisi kadın hırsızları yakaladı

Evleri soyulan Muhammet Elçi İ., Rafet K. ve Hanife İlkay K. durumu polise ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, binaların ve sokakta bulunan güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek hırsızların gittikleri yeri tespit etmeye çalıştı. Polis ekipleri, saha çalışması yaptığı sırada Cansu A. (22) ve Sultan C.'nin (32) üzerindeki ziynet eşyalardan şüphelenerek durdurup arama yapmak istedi. Bu sırada çalınan kolyenin olduğunu tespit eden Kağıthane polisi, eşkale uyan Cansu A. ve Sultan C.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Suç makinesi kadın hırsızlardan para fışkırdı

Hırsızların üzerinde arama yapan polis ekipleri Cansu A.'nın üzerinde 55 bin lira, 300 dolar, bin 550 Euro ve çok sayıda ziynet eşyası ele geçirdi. GBT sorgusunda 50'den fazla suç kaydığı olduğu öğrenilen Cansu A.'nın 5 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. 80'in üzerinde suç kaydı olan ve 6 farklı suçtan aranması olduğu tespit edilen Sultan C.'nin üzerinde ise 5 bin 100 lira, 320 dolar ve ziynet eşyası ele geçirildi. Gözaltına alınan iki kadın hırsız, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "evden hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlar ellerini kollarını sallayarak rezidanslara girdikleri anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Kağıthane, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de rezidanslara dadanan maskeli kadın hırsızlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağıthane'de rezidanslara dadanan maskeli kadın hırsızlar kamerada - Son Dakika
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