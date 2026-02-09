Kağızman'da Kar Yağışı İle 30 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
Kağızman'da Kar Yağışı İle 30 Kişi Kurtarıldı

09.02.2026 23:28
Kars'ın Kağızman ilçesinde tipi nedeniyle mahsur kalan 30 kişi, ekiplerce kurtarıldı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 9 araçtaki 30 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor.

Yoğun tipi ve kar nedeniyle Çengilli köy yolunda biri minibüs olmak üzere toplamda 9 araç mahsur kaldı.

Kara batan ve yolda mahsur kalan araçlar için İl Özel İdaresinden yardım talep edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada, araçlar mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Araçlarda bulunan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İl Özel İdaresi ekipleri vatandaşların mağdur olmaması için yoğun tipiye rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

