Üye Girişi
KAHKAHA ATINCA AĞZINDAKİ KÜRDAN BOĞAZINA KAÇTI - Son Dakika

KAHKAHA ATINCA AĞZINDAKİ KÜRDAN BOĞAZINA KAÇTI

05.02.2022 10:57

ADANA'da üniversiteye hazırlanan Ali Ekin Ünlüsoy (20), arkadaşlarıyla yemek yemeye gittiği restoranda ağzına kürdan aldı.

ADANA'da üniversiteye hazırlanan Ali Ekin Ünlüsoy (20), arkadaşlarıyla yemek yemeye gittiği restoranda ağzına kürdan aldı. Bu sırada arkadaşlarının esprisine kahkaha atan Ünlüsoy'un ağzındaki kürdan boğazına kaçtı. Hastaneye götürülen Ünlüsoy'un kalın bağırsağına kadar inen kürdanın, yapılan operasyonlarla doğal yoldan vücuttan atılması sağlandı.

Ali Ekin Ünlüsoy, 27 Ocak'ta bir grup arkadaşı ile restorana yemek yemeye gitti. Yemek siparişi veren Ünlüsoy, bu sırada masadaki bir kürdanı ağzına aldı. Sohbet sırasında arkadaşlarının esprisine kahkaha atan Ünlüsoy'un ağzındaki kürdan boğazına kaçtı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürülen Ünlüsoy'a yabancı cisim aspirasyonu teşhisi ile Göğüs Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Avcı tarafından üst ve alt solunum yollarının, bronşların ve akciğerlerin detaylı bir şekilde incelenebildiği 'fiberoptik bronkoskopi' yapıldı. Ancak cisimin akciğerlerde olmadığı görülünce endoskopik muayenesi için Gastroenteroloji Ana Bilim Dalı'ndan Dr. Öğretim Üyesi Ümit Karaoğullarından'a yönlendirildi. Endoskopiye alınan Ünlüsoy'un kalınbağırsağına kadar inen kürdanın yapılan operasyonlar sonucu doğal yoldan vücuttan atılması sağlandı. Sağlığına kavuşan genç, taburcu edildi.

ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİR

Ünlüsoy'un tedavisini yürüten Göğüs Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Avcı, yabancı cisim aspirasyonlarında hastaneye başvuran kişilerin herhangi bir kesiye gerek olmadan 'bronkoskopi' gibi yöntemlerle kolaylıkla tedavi edilebildiğini söyledi. Bu vakaların daha çok 2-5 yaş arası çocuklarda görüldüğünü ve ölüme kadar giden tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini ifade eden Doç. Dr. Avcı, 'tam tıkanma' durumlarında vatandaşların temel yaşam destek manevralarını bilmesinin hayat kurtarıcı olacağını belirtti.

VÜCUTTAN DOĞAL YOLLA ATILDI

Ünlüsoy'un endoskopik muayenesini yapan Gastroenteroloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ümit Karaoğullarından ise ağızdan kamera ile girerek yemek borusuna, midesine ve bağırsağına kadar endoskop ile inceleme yaptıklarını belirterek, Ünlüsoy'un boğazına takılan kürdanın doğal yollarla vücuttan atılımının sağlandığını kaydetti.

'BÜYÜK KORKU YAŞADIM'

Olay günü büyük bir korku yaşadığını belirten Ali Ekin Ünlüsoy ise, Arkadaşlarımla yemek sipariş ettik ancak henüz yememiştim. Ağzımda kürdan vardı. Arkadaşlarımla sohbet edip gülüyorduk. Kahkaha attığım sırada kürdan boğazıma kaçtı. Şiddetli bir şekilde öksürmeye başladım. Arkadaşlarım sırtıma vurarak bana yardımcı olmaya çalıştı. Su içtim ama boğazıma takılı kaldığını hissettim. Hemen hastaneye geldim. Kürdanın akciğerlerimde olmadığını öğrenince içim rahat etti. Gülerken, konuşurken ağzınızda bir cisim olmamasına dikkat edin, ben bunun korkusunu yaşadım. Şu an gayet sağlıklıyım ve kendimi iyi hissediyorum dedi.

KAHKAHA ATINCA AĞZINDAKİ KÜRDAN BOĞAZINA KAÇTI
KAHKAHA ATINCA AĞZINDAKİ KÜRDAN BOĞAZINA KAÇTI
KAHKAHA ATINCA AĞZINDAKİ KÜRDAN BOĞAZINA KAÇTI

YORUMLAR
500

Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, Öğretim Üyesi, Yemek Tarifi, Ali Ekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAHKAHA ATINCA AĞZINDAKİ KÜRDAN BOĞAZINA KAÇTI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:16 Ölü raporu verdikleri adam horlayınca gerçek ortaya çıktı
11:09 Video kan dondurdu! Sokak köpekleri, yavru kediyi paramparça etti
11:08 Öldürülen DEAŞ lideriyle ilgili yeni detay! PKK'ya kilolarca altın vermiş
11:06 Gezintiye çıktıları ormanda ürpertici bir bölge keşfettiler! Sırrı hala çözülemedi
10:59 Hande Yener'in kostümü eleştiri oklarının hedefi oldu! herkes koltuk örtüsüne benzetti
10:53 AK Parti milletvekilinden Kürtçe şarkı! İstiklal'de gençlerle bir araya geldi
10:47 Ünlü ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
10:30 Eşini darp ettiği iddia edilen Özer Hurmacı'dan açıklama: Hepsi yalan
10:25 İki arkadaş arasında çıkan mayonez kavgası kanlı bitti! Kamyonetle ezerek öldürdü
10:21 İBB itiraz etti, Armağan Çağlayan programının adını değiştirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 11:26:08. #1.11#
SON DAKİKA: KAHKAHA ATINCA AĞZINDAKİ KÜRDAN BOĞAZINA KAÇTI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement