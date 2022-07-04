Kahramankazan Belediyesi 300 çocuğu sünnet ettirdi - Son Dakika
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Kahramankazan Belediyesi 300 çocuğu sünnet ettirdi

04.07.2022 12:38

Kahramankazan Belediyesinin düzenlediği organizasyonla 300 çocuk sünnet edildi.

Kahramankazan Belediyesinin düzenlediği organizasyonla 300 çocuk sünnet edildi.

Belediye tarafından çocuklar için sünnet şöleni yapıldı.

Bu kapsamda Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un da katılımıyla çocuklar üstü açık otobüsle şehirde tur attı.

Bazı aileler de araçlarıyla otobüsün arkasında konvoy oluşturdu.

Milli Egemenlik Parkı'nda gerçekleştirilen şenlikte çocuklara pamuk şeker, şeker ve mısır ikramında bulunuldu. Çocuklar palyaço ve maskotlar eşliğinde eğlenceli zaman geçirdi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çakır'ın okuduğu duaların ardından sanatçılar sahne aldı.

Çocuklar ve aileleri şarkılar eşliğinde oynadı, halay çekti.

Belediye Başkanı Oğuz, çocuklara bisiklet hediye etti.

Oğuz, "İnşallah sünnetini yaptırdığımız yavrularımızın nikahlarını da kıymak nasip olur." dedi.

Sünnet şöleninin ikincisini bu yıl düzenlediklerini ifade ederek, Kahramankazan'da 58 bin nüfuslu büyük bir aile olduklarını bildirdi.

Oğuz, bu ailenin tüm fertlerinin her zaman yanında olduklarını dile getirerek, "İlçemizde ikamet eden 2 yaş ve üzeri 300 çocuğumuz için ücretsiz sünnet hizmeti verdik. Düzenlediğimiz sünnet şölenini geleneksel hale getireceğiz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramankazan Belediyesi 300 çocuğu sünnet ettirdi - Son Dakika

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