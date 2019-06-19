Kahramankazan'da "Şehidimin emanetleri" projesi

Kahramankazan 15 Temmuz Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan "Şehidimin Emanetleri" adlı projenin kapanış toplantısı yapıldı.Belediye çok amaçlı salonundaki toplantıda, proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler Fotoğraf ve video sunumları eşliğinde izleyicilerle paylaşıldı.Proje süresince gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgi veren proje koordinatörü Seçil Sarıkaya, proje amacının, şehitlerin anılarının yaşatılması, çeşitli aktivitelerle şehit yakınları ve gazilere moral ve motivasyon desteği vererek sosyal hayata entegrasyonlarını sağlamak olduğunu kaydetti.Şehit ve gazi ailelerinin istekleri doğrultusunda onların moral ve motivasyonunu artırıcı seminerler ve kurslar verildiğini anlatan Sarıkaya, bunun yanında çeşitli illere geziler düzenlendiğini belirtti.Psikolog Nevsun Duman seminer verdiği toplandı sonunda şehit ve gazilerin çocuklarının çektiği doğa fotoğrafları ile yaptıkları sanatsal çalışmalardan oluşan sergiyi gezildi.Toplantıya, Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal, şehit aileleri ve gaziler ile ilçe protokolü katıldı.