Kahramankazan'da Tarihi Kitap Tanıtımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kahramankazan'da Tarihi Kitap Tanıtımı

Kahramankazan\'da Tarihi Kitap Tanıtımı
08.02.2026 20:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramankazan'da 'Alperen Turasan Bey' kitabı tanıtıldı, etkinlik seymen gösterisiyle başladı.

Kahramankazan Yönetici ve Bürokratlar Derneğince hazırlanan "Kahramankazan'da Bir Alperen Turasan Bey ve Kahramankazan'ın Tarihi Şahsiyetleri" isimli kitabın tanıtımı gerçekleştirildi.

Kahramankazan Belediyesi Kumpınar Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlik, seymen gösterisiyle başladı.

Kahramankazan Yönetici ve Bürokratlar Derneği Başkanı Mustafa Cantürk, yaptığı konuşmada, ilçenin tarihine ışık tutan bir eseri okuyucuyla buluşturmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Cantürk, "Bu topraklardan yetişen akademisyenler doğdukları topraklara bir vefa örneği sergileyerek, Kahramankazan'ın tarihi mirasını gün yüzüne çıkarılmasında önemli bir görev üstlenmişlerdir. Bu kıymetli eserin hazırlanmasında emeği gecen, bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Kırıkkale Vali Yardımcısı Veysel Çiftçi, Kahramankazan Kaymakamı Mustafa Yılmaz, Etimesgut Kaymakamı Özlem Bozkurt Gevrek, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, AFAD Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Cengiz Gevrek, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Erkan Tarhan, Çevre Şehircilik Personel Genel Müdürü İbrahim Yılmaz, Ankara Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Hayrettin İpek, Ankara Adli Tıp Kurumu Başkanı Sait Özsoy ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kahramankazan, Sivil Toplum, Etkinlikler, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramankazan'da Tarihi Kitap Tanıtımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti
Lokma dağıtımında aracın üzerindeki notu görenler büyük şaşkınlık yaşadı Lokma dağıtımında aracın üzerindeki notu görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir İşte konuşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet’ten tepki çeken paylaşım Silmek zorunda kaldı Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris’te Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris'te
Kayıp 14 yaşındaki kız bulundu Bakın nerede uyuyakalmış Kayıp 14 yaşındaki kız bulundu! Bakın nerede uyuyakalmış

21:02
Keçiören Belediye Başkanı CHP’den istifa etti, Mansur Yavaş’tan ilk açıklama geldi
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti, Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi
20:32
Demet Akalın “Paramı alamadım“ dedi, açıklamalar ardı ardına geldi
Demet Akalın "Paramı alamadım" dedi, açıklamalar ardı ardına geldi
19:52
İran’dan tüm dünyayı tedirgin edecek ’atom bombası’ çıkışı
İran'dan tüm dünyayı tedirgin edecek 'atom bombası' çıkışı
19:41
Özcan Deniz’in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı
Özcan Deniz'in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı
19:03
Canlı anlatım: Karşılaşmada gol yağmuru
Canlı anlatım: Karşılaşmada gol yağmuru
18:29
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP’den istifa etti
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 21:38:53. #7.11#
SON DAKİKA: Kahramankazan'da Tarihi Kitap Tanıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.