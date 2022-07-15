KAHRAMANMARAŞ - 15 Temmuz şehidi polis memuru Niyazi Ergüven mezarı başında anıldı - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - 15 Temmuz şehidi polis memuru Niyazi Ergüven mezarı başında anıldı

15.07.2022 15:01

Kahramanmaraş Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Kahramanmaraş Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Vali Ömer Faruk Coşkun, şehitliği ziyaretinde, kabirlere karanfil bıraktı, şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.

Coşkun'a, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan ve İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da eşlik etti.

Bu arada, FETÖ'nün Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yaptığı bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Niyazi Ergüven için Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki mezarı başında tören yapıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki asri mezarlıkta düzenlenen törende protokol üyeleri, şehidin mezarına karanfil bıraktı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden program, İlçe Müftüsü Abdullah Recber'in dua etmesiyle sona erdi.

Programa, şehit yakınlarının yanı sıra Türkoğlu Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Belediye Başkanı Osman Okumuş ve ilgililer katıldı.

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Kaynak: AA

Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - 15 Temmuz şehidi polis memuru Niyazi Ergüven mezarı başında anıldı - Son Dakika

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