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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, özür diledi

6 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta, esnaf gezisi sırasında tanıştığı Trabzonlu kadına "Sizi biz Müslüman yaptık" diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Twitter hesabından yayınladığı açıklama ile Trabzonlular'dan özür diledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, özür diledi, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ta, esnaf gezisi sırasında tanıştığı Trabzonlu kadına "Sizi biz Müslüman yaptık" diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Twitter hesabından yayınladığı açıklama ile Trabzonlular'dan özür diledi. Güngör, "Trabzonlu bir hanım kardeşimizle şaka ve espri mahiyetli ifademiz çarpıtılarak, amacı dışında aktarılmıştır" dedi.

Hayrettin Güngör, esnaf ziyareti sırasında vatandaşlarla sohbet etti. Sohbet ettiği kadınlardan birinin Trabzonlu olduğunu söylemesi üzerine Güngör, "Sizi biz Müslüman yaptık" dedi. Kadının "Ne demek yani bu?" diye sorması üzerine de Başkan Güngör, "Maraşlılar yaptı, Saçaklızadeler yaptı sizi Müslüman" yanıtını verdi.

Cep telefonuyla kaydedilen bu diyalog, sosyal medyada paylaşıldı. Trabzonluların tepki göstermesi üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Twitter hesabından yayınladığı açıklama ile Trabzonlular'dan özür diledi. Güngör, Trabzonlu kadın ile şaka ve espri mahiyetli yaptıkları sohbetin çarpıtıldığını belirterek, "Çarşı ziyaretim sırasında karşılaşmış olduğumuz şehrimizde, mukim Trabzonlu bir hanım kardeşimizle şaka ve espri mahiyetli ifademiz çarpıtılarak, amacı dışında aktarılmıştır. Tarihten ve Saçaklızadeler'den bu yana Trabzon ve Kahramanmaraş kardeşliğini espriyle ifade etme amacıyla sarf edilen sözlerimin maksadı dışında bir anlam yüklenerek, medyada paylaşılmasından dolayı son derece üzgün olduğumu belirtmek isterim. Hiç bir art niyet ve ima taşımayan, kastı açtığı anlaşılan bu diyalogdan dolayı başta hanım kardeşimiz olmak üzere bütün Trabzonlu kardeşlerimden özür ve helallik diliyorum" dedi.


Politika

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:59 Kaynak: DHA
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