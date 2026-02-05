Kahramanmaraş depremini konu alan Azerbaycan yapımı "Cankurtaranlar" filminin Bakü'deki ilk gösterimi

Azerbaycan Sinematograflar Birliği'nin organizasyonuyla 6 Şubat 2023 depremini konu alan "Cankurtaranlar" adlı belgesel filminin gösterimi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi.

Azerbaycan Sinematograflar Birliği'nin organizasyonuyla, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremini konu alan Azerbaycan yapımı "Cankurtaranlar" adlı belgesel filminin Bakü'de ilk gösterimi yapıldı. Azerbaycanlı yönetmen Murad Guliyev tarafından çekilen belgesel filmde, 2023 yılında meydana gelen ve "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen depremler sırasında Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na (FHN) bağlı Özel Riskli Kurtarma ekiplerinin yürüttüğü arama kurtarma faaliyetleri ele alındı. Yapımda, ekiplerin Kahramanmaraş ve Hatay'da yaklaşık bir ay süren çalışmalar kapsamında 53 kişiyi kurtardığı, 700'den fazla cenazenin yanı sıra çok sayıda ziynet eşyası ve belgenin tespit edilerek sahiplerine teslim edildiği aktarıldı.

Yapımda ayrıca, görev süresince gösterdiği üstün fedakarlık ve profesyonellik nedeniyle kurtarma personeli Elvin İsgenderov'un "Devlet Üstün Fedakarlık" madalyasıyla ödüllendirilmesine de yer verildi. Belgesel filminin Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinden bahsettiğini belirten Guliyev, "Zor günde, ağır günde birbirinin yanında durmaktan söz ediyor. Kısaca anlatırsam, tesadüfen şahit oldum. Olağanüstü Haller Bakanlığı'nın özel itfaiye kurtarma hizmeti, asansörde mahsur kalan bir anne ile küçük çocuğunu kurtarma aşamasındaydı. Ben de tamamen tesadüfen oradaydım. Yaklaştım, sordum, araştırdım. Açıkçası o zamana kadar bizde böyle bir hizmet olduğunu bilmiyordum. Merak ettim bunlar kimdir, ne iş yapıyorlar diye. Oradaki komutan bana, 'evet, böyle bir hizmetimiz var. Biz her canlıya yardım ediyoruz' dedi. Bu olaya bizzat şahit oldum. Kısa sürede anneyi ve çocuğunu asansörden kurtarıp çıkardılar. O an insanların alkışlaması, kurtarma ekiplerinin insanları asansörden çıkarması beni bir yönetmen olarak çok etkiledi. Bunun üzerine kısa süre sonra devlet televizyonuna gittim ve bu konuyu yöneticilere teklif ettim, böyle bir film yapmak istediğimizi söyledim. Onlar da sağ olsunlar kabul ettiler" dedi.

Yaptığı araştırmalar sonucunda FHN'nin İtfaiye Kurtarma Hizmeti'nin deprem sonrasıdna Azerbaycan tarafından en fazla kişiyi kurtaran ekip olduğunu belirten Guliyev, "53 kişiyi canlı çıkarmışlar, 766'dan fazla cansız beden, çok sayıda belge ve altın ziynet eşyası bulmuşlar. Ben de başvuruda bulundum. Hem Bakü şehrinde acil durumlarda görev yapan operatörlerden ve kurtarma ekiplerinden, hem de Türkiye'de Kahramanmaraş ve Hatay şehirlerinde, olayların en yoğun olduğu bölgelerde görev yapan personelden bana ekip oluşturmalarını rica ettim. Sağ olsunlar, Acil Durumlar Bakanı bizim için her türlü imkanı sağladı. Azerbaycan televizyonunun yöneticileri de her türlü desteği verdi ve iki aydan fazla süren çekimlere başladık. Montaj süreci bir buçuk ay aldı ve film ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

"Ne kadar teşekkür etsek gerçekten sizlerin hakkını ödemeyiz"

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün de etkinliğe katılarak duruma ilişkin değerlendirmede bulundu. Gösterimdeki izleyicilere ve kurtarma ekibi üyelerine hitap eden Akgün, söz konusu deprem zamanında dostun kim olduğu, kimden ne zaman yardım geldiğinin çok önemli olduğunu belirtti. Akgün, "Hepimizin ortak atası olan Dede Korkut'un hikayesi de der ki dost normal zamanda, barış zamanında davet edildiğinde ona icabet eder. Ama kötü günde daveti beklemez. Bizim tarihimiz çok şükür ki Türkiye ve Azerbaycan tarihinde gerçekten bu anlamda çok güzel emsallerimiz vardır. 1915'e giderseniz 1. Dünya Savaşı'nda bu bölgedeki savaşlara katılanlarımız vardır. 1918'de Nuri Paşa'nın gelmesi, buralarının hilas edilmesinde Türklerin katkıları vardır. Kurtuluş Savaşı'nda "kardeş kömekliği" deriz. Sadece 2020'deki savaşta karınca kararınca sizlerin yanında olmaya çalıştık ve 6 Şubat 2023 depreminde de biz bu kardeşliği fazlasıyla gördük. Ne kadar teşekkür etsek gerçekten sizlerin hakkını ödemeyiz. Çünkü o günlerde en önemli şey aileler için ümitti. İnsanlar, yıkılmış binaların etrafında gece gündüz 24 saat soğukta kurtarmak için çalışan diğer insanları gördükçe ümitleri artıyordu. Siz 53 kişi kurtardınız. Binlerce, on binlerce insanımızı kaybettik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gayretleriyle deprem üzerinden 3 yıl geçmeden depremzedelerin konutlarının teslim edildiğini belirten Akgün, "Bu yıl itibariyle 450 bin konutu teslim edebildik. Orada da sizlerin yardımını gördük. Kahramanmaraş'ta okuluyla, camisiyle büyük bir Azerbaycan mahallesi oldu. O ebedi olarak Türk halkının kalbinde hep Azerbaycan'la Türkiye arasındaki dayanışmanın emsali olarak kalacak ve anılacak. Bu filmde gelecek nesillere o günlerde yaşayanlara anıt olarak gerçekten çok önemli. Ben bir kez daha bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - BAKÜ