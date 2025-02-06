Kahramanmaraş, EMITT Fuarı'nda turizmle kalkınma yolunda adımlar atıyor - Son Dakika
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Turizm

Kahramanmaraş, EMITT Fuarı'nda turizmle kalkınma yolunda adımlar atıyor

Kahramanmaraş, EMITT Fuarı\'nda turizmle kalkınma yolunda adımlar atıyor

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Yetkilisi Serhan Erdoğanyılmaz, EMITT Fuarı'nda yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde turizmle ayağa kalkmayı hedeflediklerini belirtti. Gıda, sağlık ve doğa turizminde yer bulmak istediklerini vurgulayan Erdoğanyılmaz, Kahramanmaraş'ın gastronomi değerlerini tanıtmayı amaçladıklarını ifade etti.

06.02.2025 11:55
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Dünyanın en büyük 5 turizm fuarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) kapsamında haberler.com muhabiri Muhammed Fatih İnce, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Yetkilisi Serhan Erdoğanyılmaz ile röportaj gerçekleştirdi.

Erdoğanyılmaz, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde Kahramanmaraş'ın yeniden kalkınma sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Depremin izlerini silmek ve şehri ayağa kaldırmak için turizme odaklandıklarını belirten Erdoğanyılmaz, "Niyetimiz turizmle ayağa kalkmak. EMITT gibi fuarlarda bulunarak bu kararlılığımızı gösteriyoruz" dedi.

Kahramanmaraş'ın, özellikle gıda turizmi, sağlık turizmi ve doğa turizmi alanlarında kendine yer edinmek istediğini belirten Erdoğanyılmaz, şehrin gastronomi değerleriyle dikkat çektiğini söyledi: "Kahramanmaraş, Akdeniz mutfağı, Türk mutfağı ve Arap mutfağını bir araya getiriyor. Dulkadiroğulları Beyliği'nden gelen saray mutfağımızla öne çıkmak istiyoruz."

Depremin yaralarını sarmak için büyük bir mücadele verdiklerini vurgulayan Erdoğanyılmaz, "Deprem binalarımızı yıkabilir ama içimizdeki Kahramanmaraş sevdamızı yıkmıyor" şeklinde konuştu. Şehirde büyük bir yeniden yapılanma sürecinin başladığını ve bu sürecin Kahramanmaraş'ı güçlü bir şekilde tekrar ayağa kaldıracağına inandığını belirtti.

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Son Dakika Turizm Kahramanmaraş, EMITT Fuarı'nda turizmle kalkınma yolunda adımlar atıyor - Son Dakika

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