Kahramanmaraş haberi: Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş haberi: Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan aranan hükümlü yakalandı

20.10.2022 18:22
Kahramanmaraş haberi: Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş gündem haberine göre ??????? Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

??????? Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

"Hırsızlık" suçundan 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Ş'nin adresini belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonla hükümlüyü yakaladı.

M.Ş, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş haberi: Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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