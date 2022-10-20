PAZARCIK BELEDİYE BAŞKANI YILMAZCAN: İLÇEMİZDE OLUMSUZ BİR DURUM YOK - Son Dakika
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PAZARCIK BELEDİYE BAŞKANI YILMAZCAN: İLÇEMİZDE OLUMSUZ BİR DURUM YOK

20.10.2022 15:12

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 4.5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili açıklama yaptı.

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 4.5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili açıklama yaptı.

Kaynak: DHA
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İbrahim Yılmazcan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PAZARCIK BELEDİYE BAŞKANI YILMAZCAN: İLÇEMİZDE OLUMSUZ BİR DURUM YOK - Son Dakika

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SON DAKİKA: PAZARCIK BELEDİYE BAŞKANI YILMAZCAN: İLÇEMİZDE OLUMSUZ BİR DURUM YOK - Son Dakika
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