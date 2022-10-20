Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan , Merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 4.5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili açıklama yaptı.

Kaynak: DHA

İbrahim Yılmazcan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › PAZARCIK BELEDİYE BAŞKANI YILMAZCAN: İLÇEMİZDE OLUMSUZ BİR DURUM YOK - Son Dakika

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