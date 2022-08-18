Kahramanmaraş'ta kaçak av yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta kaçak av yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

18.08.2022 14:52
Kahramanmaraş'ta kaçak av yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, kaçak avlanan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, kaçak avlanan 4 kişi suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı, kırsal Anzorey Mahallesi'nde kaçak avcılık yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişiyi avladıkları 5 tavşan ile suçüstü yakaladı.

Jandarmanın bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilere toplam 39 bin lira idari para cezası kesildi.

Şüphelilere ait araç, avda kullanıldığı için mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere muhafaza altına alındı, 2 av tüfeği ve projektöre ise el konuldu.

YORUMLAR
500
Antalya'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi Antalya'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi Şanlıurfa'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu Şanlıurfa'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu
Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Jandarma, Hisarcık, Afşin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta kaçak av yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:51 2 yaşındaki çocuğun "ayaklar" kelimesi hayat kurtardı! Alzheimer hastası kadın günler sonra bulundu
17:17 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısında yaptığı hareket siyah-beyazlı taraftarları sinirlendirdi
17:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Guterres görüşmesi sona erdi!
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
16:30 Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti
16:22 30'a yakın üründe indirimli satış başlamıştı! Tarım Kredi marketlerinde tarihi geçmiş ürünler bulundu
16:16 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü konusunda özeleştiri: Bizim karnemiz kırık
16:14 Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Austria Wien'e konuk olacağı mücadelenin yayınlanacağı kanal belli oldu
16:02 MHK, Yasin Kol hakkında kararını verdi! Beşiktaş'ı sevindirecek gelişme
16:23 Boom Overture ile İstanbul'dan New York'a 4 saatte ulaşılabilir! Dünyanın en hızlı uçağı şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 18:08:31. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta kaçak av yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement