Şüphelilere ait araç, avda kullanıldığı için mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere muhafaza altına alındı, 2 av tüfeği ve projektöre ise el konuldu.

Jandarmanın bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilere toplam 39 bin lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Jandarma, Hisarcık, Afşin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta kaçak av yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

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