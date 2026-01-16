Kahramanmaraş'ın İhracatı Yüzde 13 Arttı - Son Dakika
Ekonomi

Kahramanmaraş'ın İhracatı Yüzde 13 Arttı

16.01.2026 12:22
Kahramanmaraş, 2025'te ihracatını 1,28 milyar dolara çıkararak büyümeye devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın 2025 yılı ihracatı, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 13 artarak 1 milyar 280 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, afetin ardından zarar gören tesislerini yeniden ayağa kaldıran iş insanları her geçen gün ihracatını artırıyor.

AA muhabirinin Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2024'te 1 milyar 128 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracat, geçen yıl 1 milyar 280 milyon dolara yükseldi.

KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından toparlanma süreciyle birlikte 5 olan OSB sayısını 7'ye çıkardıklarını söyledi.

Kentten 2025'te 132 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini, en fazla ihracat yapan iller sıralamasında 20'nci sırada yer aldıklarını, dış satımını en fazla artıran altıncı il olduklarını dile getiren Buluntu, şöyle konuştu:

"Bizim 2022 yılı ihracat rakamımız 1,4 milyar dolar seviyesindeydi. 2025 yılı ihracatımız 1 milyar 280 milyon dolar olarak gerçekleşti. Şehrimizin sektörel bazda en güçlü alanlarına baktığımız zaman tekstil ve hammaddeleri ihracatımız geçen yıla göre yüzde 15 artarak 784 milyon dolar seviyesinde olmuş, Türkiye'de de bu konuda dördüncü sıradayız. Yine demir ve demir dışı metaller yani metal mutfak eşyaları ihracatımız geçen yıla göre yüzde 4 artmış, 187 milyon dolar seviyesinde. Kağıt ihracatı 113 milyon dolar seviyesinde."

Kentten en fazla ihracatın İtalya, Mısır, Fas, Portekiz ve Almanya'ya gerçekleştirildiği bilgisini veren Buluntu, ülkeler bazında ise Çin'e olan ihracatın yüzde 334, Suriye'ye yüzde 200, Ürdün'e yüzde 159 oranında arttığını vurguladı.

Kaynak: AA

