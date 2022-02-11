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Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 102. yılı coşkuyla kutlanıyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 102. yılı coşkuyla kutlanıyor

11.02.2022 18:32
Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 102. yılı coşkuyla kutlanıyor

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinleri kapsamında yöresel çete kıyafetleri giyinen vatandaşlar, bir hafta boyunca 640 davulcu eşliğinde mahalleleri dolaşarak, halkın kurtuluş günü coşkusuna ortak oluyor.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinleri kapsamında yöresel çete kıyafetleri giyinen vatandaşlar, bir hafta boyunca 640 davulcu eşliğinde mahalleleri dolaşarak, halkın kurtuluş günü coşkusuna ortak oluyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AA muhabirine, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Belediye olarak, 102 yıl önce yaşanan büyük mücadelenin anısını canlı tutmak için depolarında bulunan yöresel çete kıyafetlerini yaklaşık 20 bin kişiye dağıttıklarını ve 640 davulcu görevlendirdiklerini anlatan Güngör, yöresel çete kıyafetini giyinen vatandaşlarla mahalleleri dolaşan davulcuların sabah başlayan mesaisi gece yarısı sona erdiğini vurguladı.

Güngör, ecdadın tüm olumsuzluklara rağmen 102 yıl önce önemli bir mücadele verdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu yıl kurtuluş bayramımızın 102. yılını kutluyoruz. Bu kapsamda da bizim çete olarak ifade ettiğimiz yöresel kıyafetlerimizi kuşanan hemşerilerimiz kurtuluş geleneğini yaşatıyorlar. Tüm mahallelerimizde, caddelerde, meydanlarda büyük bir coşku yaşanıyor. Rabb'im birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Kahraman ecdadımızı rahmetle bir kez daha anıyorum."

Kahramanmaraş'ın dünyada İstiklal Madalyası alan ilk şehir olduğunu anımsatan Güngör, milli mücadelede canını ortaya koyan Maraşlıların her ferdinin bir kahraman olduğunu sözlerine ekledi.

Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 102. yılı coşkuyla kutlanıyor
Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 102. yılı coşkuyla kutlanıyor
Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 102. yılı coşkuyla kutlanıyor
Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 102. yılı coşkuyla kutlanıyor

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Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 102. yılı coşkuyla kutlanıyor - Son Dakika


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