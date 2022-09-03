Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

03.09.2022 13:22
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık bir hektar alan zarar gördü.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık bir hektar alan zarar gördü.

İlçe kırsalındaki Çamlıca Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı yangın söndürme ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yaptıkları müdahale ile yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürerken yangında yaklaşık bir hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Onikişubat, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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