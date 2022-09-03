Ekiplerin havadan ve karadan yaptıkları müdahale ile yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Onikişubat, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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