Sahte intihar ihbarına giden polis sırtından bıçaklandı! - Son Dakika
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Sahte intihar ihbarına giden polis sırtından bıçaklandı!

28.09.2022 02:08

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yaşanan olayda intihar girişimi olduğu iddia edilen eve polis ekipleri yönlendirildi. Burada ihbarın asılsız olduğunu öğrenen ekipler bölgeden ayrılırken bir kişi, polisi sırtından bıçakladı. Şahıs silahla vurularak etkisiz hale getirilirken çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta intihar girişiminde bulunulan bir eve polis ekipleri sevk edildi. İhbarın asılsız olduğunun belirlenmesi üzerine evden ayrıldıkları sırada polis memurlarından biri bıçakla sırtından yaralandı. Zanlı ise silahla vurularak yakalandı. Yaralanan polis memuru ile şüpheli, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

EMNİYET MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, gazetecilere, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir kişinin intihar edeceğine yönelik gelen bilgi üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin sevk edildiğini söyledi.

SIRTINDAN BIÇAKLA YARALANDIĞI AÇIKLANDI

Ekipler adrese gittiğinde bir kişinin tepkisiyle karşılaştığını belirten Cebeloğlu, ihbara konu olayın olmadığının anlaşılması üzerine ayrılmak üzere olan polis memurlarından birisinin sırtından bıçakla yaralandığını aktardı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğunu aktaran Cebeoğlu konu hakkında şu ifadelere yer verdi:

"Şüpheli, yaralama olayını gerçekleştirdikten sonra evin içerisine kaçıyor. Arkadaşlarımız hızla kapıyı kırmak suretiyle içeri giriyor. Evdeki kadın ve çocukları tahliye ettikleri esnada yine şüpheli şahıs farklı bir odaya geçiyor, kapıyı da kilitliyor. Şüpheliyi almak üzere arkadaşlarımız bu odanın da kapısını kırmak suretiyle içeri girdiklerinde, bıçaklı saldırısına devam ediyor.

"ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR"

Hem evde bulunan aile fertlerine hem de arkadaşlarımıza zarar vermemesi adına, yasalardan doğan yetkiyle ayağından vurmak suretiyle şahıs yakalanmıştır. Şüpheli şahsın da tedavisi devam etmektedir." Cebeloğlu, şüphelinin çok sayıda suçtan kaydı olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte intihar ihbarına giden polis sırtından bıçaklandı! - Son Dakika

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