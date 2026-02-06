Kahramanmaraş'ta 20 Milyar Liralık Altyapı Yenileme - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta 20 Milyar Liralık Altyapı Yenileme

Kahramanmaraş\'ta 20 Milyar Liralık Altyapı Yenileme
06.02.2026 11:57
Kahramanmaraş, depremler sonrası altyapısını 20 milyar liralık yatırımla yeniliyor. Kayıp kaçak oranı yüzde 80'e ulaştı.

6 ŞUBAT depremlerinde aldığı hasar nedeniyle içme suyunda kayıp kaçak oranı yüzde 80'e çıkan Kahramanmaraş'ın altyapısı, 20 milyar liralık yatırımla yenileniyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şu ana kadar 1700 kilometre uzunluğunda içme suyu hattının döşendiğini belirterek, "Bununla beraber neredeyse tek yılda 5-6 milyar değerinde bir tasarrufu sağlamış olacağız. Eğer bunu yapmazsak barajlar yapmak zorundayız, yeni yatırımlar yapmak zorundayız" dedi.

Kentteki 6 Şubat depremleri sadece binaları yıkmakla kalmadı, şehrin altyapısına da ciddi oranda zarar verdi. Şehirde bir taraftan yıkılan binaların yerlerine yenileri yapılmaya devam ederken, diğer taraftan da Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, altyapıyı yenilemek için çalışma başlattı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehrin altyapısının çok eski olması nedeniyle deprem öncesinde de sıkıntılar yaşandığını ancak 2 büyük deprem sonrası bu sıkıntının daha da arttığını söyledi. Görgel, açıklamasında, "Biz göreve geldiğimiz ilk günden itibaren İller Bankamızla beraber, Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu destekle 20 milyar lira değerinde bir altyapı yatırımını şu anda şehrimizin her noktasında özellikle Dulkadiroğlu bölgemiz başta olmak üzere Onikişubat'ımızın bir kısmında Elbistan'ımızda Türkoğlu'nda, Pazarcık'ta hayata geçirdik. Pazarcık'ta bitti. Türkoğlu'nda bitti. Onikişubat'ımızın bir kısmı, Dukadiroğlu'muzda da artık ortalarına kadar geldik" dedi.

'YÜZDE 40'I TAMAMLANDI'

Kayıp kaçak sorununun deprem öncesinde de olduğunu ancak depremle daha da arttığını ifade eden Görgel, şunları söyledi:

"Deprem öncesinde yüzde 50 civarlarında olan kayıp kaçağımız, depremden sonra artık bu yüzde 80'lere varan yerler oldu. Niyeydi? 60-70 yıllık altyapıya sahip Kahramanmaraş ve daha çok asbest boruların olduğu bir düzende gidiyordu. Biz şu anda duktil borularla, polietilen borularla bu altyapıyı tamamen yeniliyoruz. Yani şehrin yüzde 60'ına yakını yenilenmiş olacak inşallah yapmış olduğumuz çalışmalar sonrasında. Şu anda yüzde 40'lar seviyesi altyapıda geçildi. Yüzde 40'lar seviyesinde bir imalat yapıldı. İnşallah 2026 sonuna kadar da bu imalat süreci devam edecek. Ne yapıyoruz? 1700 kilometre içme suyu yapıyoruz. Bu inanılmaz, önemli bir rakam. 600 kilometre kanal ve yağmur suyu hattı yapıyoruz. Bu da şehirde konforu arttırması vatandaşımızın yaşam konforunun artması açısından önemli. ve yine 4 arıtma tesisimizde bu dönem içerisinde hayata geçirmiş oluyoruz."

'6 MİLYAR LİRALIK TASARRUF SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ'

İçme suyundaki kayıp kaçakların belediyeye maddi olarak da etkilediğini ifade eden Başkan Görgel, "Sadece 1 yılda kayıp kaçak oranını, tabii ki bu yeni iyileştirme yaptığımız bölgelerde, uluslararası standartların da ötesine yüzde 20'lere taşımak en büyük arzumuz. Bununla beraber neredeyse tek yılda 5-6 milyar değerinde bir tasarrufu sağlamış olacağız. Bu ne demektir? Bir Ayvalı Barajı daha katmış kadar bir getirisi olmuş olacak bu işin. Eğer bunu yapmazsak barajlar yapmak zorundayız, yeni yatırımlar yapmak zorundayız ve bununla beraber bu yatırımlardansa altyapıdaki iyileştirme hem insanlarımızın sağlığı, konforu ve dediğim gibi tasarruf anlamında da çok önemli" dedi.

'ALTYAPISI TAMAMLANAN YERLERDE ASFALTLAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK'

Altyapı çalışmalarının sadece depremden hasar alan bölümlerle sınırlı olmadığını belirten Görgel, şehrin eski altyapısını yenileyeceklerini ifade ederek, "Bu dönem içerisinde bu altyapı yatırımıyla beraber şehrimizin bazı noktalarında Dulkadiroğlu bölgemiz başta olmak üzere tabii yollar olan bozulmalardan dolayı ciddi bir vatandaşımızın konforu etkilendi. Şimdi altyapı firmalarının artık bitirdiği yerlerde İller Bankası'ndan aldığımız yerlerde artık biz şu anda asfaltlama çalışmalarına başladık. Caddelerimizin çoğunu nitelikli cadde haline getiriyoruz Asfaltta değil, kaldırımlarla, nitelikli kaldırımlarla, aydınlatmasıyla, daha yaşanılabilir, daha nitelikli bir şehir haline gelsin diye uğraşıyoruz. Önemli bir yatırım olduğuna inanıyorum. İnşallah Kahramanmaraş'ımıza şu anda Trabzon Caddesi bölgesinden başladığımız Azerbaycan Bulvarı'nı madalyalı kavşağa kadar olan kısmı, yine yeni Hükümet Bulvarımız, Zübeyde Hanım Bulvarımız çok ciddi bir yenilenme içerisinde peyderpey bu süreçte devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Fırat Görgel, Finans, Güncel, Son Dakika

