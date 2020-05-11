Kahramanmaraş'ta 20 yaş altı kısıtlamasını ihlal eden 5 gence ceza - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 5 gence ceza yazıldı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı'nda denetim yapan polis, birlikte yürüyen 5 genci durdurdu. Yapılan kimlik kontrollerinde 20 yaş altında oldukları tespit edilen gençlere 392'şer lira para cezası uygulandı.

Bu sırada, bölgeye gelen gençlerden bazılarının ağabeyi ise cep telefonuyla kendilerini görüntüleyen bir vatandaşla tartıştı.

Öte yandan, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından kentte yoğunluk oluştu.