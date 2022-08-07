Soruşturma kapsamında bir kadını gözaltına alan ekipler, zanlının gösterdiği tek katlı bir evin bahçesinde arama ve kazı çalışması başlattı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan 2 kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiasıyla ilgili çalışma başlatıldı - Son Dakika

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