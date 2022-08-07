Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan 2 kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiasıyla ilgili çalışma başlatıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan 2 kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiasıyla ilgili çalışma başlatıldı

07.08.2022 17:57
Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan 2 kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiasıyla ilgili çalışma başlatıldı

Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan 2 kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiası üzerine bir evin bahçesinde arama ve kazı çalışması başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan 2 kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiası üzerine bir evin bahçesinde arama ve kazı çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 yıl önce haklarında kayıp başvurusu yapılan 2 kişinin öldürülerek gömüldüğü yönündeki ihbar üzerine soruşturmayı derinleştirdi.

Soruşturma kapsamında bir kadını gözaltına alan ekipler, zanlının gösterdiği tek katlı bir evin bahçesinde arama ve kazı çalışması başlattı.

Zanlı, yer gösterme işleminin ardından emniyete götürüldü.

Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı evin bahçesinde iş makinesi yardımıyla başlatılan kazı ve arama çalışması sürüyor.

Çalışmalarda AFAD ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yer alıyor.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan 2 kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiasıyla ilgili çalışma başlatıldı - Son Dakika

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