Kahramanmaraş'ta 3 Firari Hükümlü Yakalandı

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 3 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde aranan firari hükümlülerin yakalanması için çalışma yapıldı.

Bu kapsamda "hırsızlık" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T, "nitelikli cinsel saldırı ve şantaj" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y ile "kasten öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.