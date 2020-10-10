Kahramanmaraş'ta 35 hektar ormanlık alan yandı (2) - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta 35 hektar ormanlık alan yandı (2)
10.10.2020 14:24
4 AYRI NOKTADA DAHA YANGIN ÇIKTIKahramanmaraş'ın Andırın ilçesinin Ayşepınarı mevkiindeki yangın söndürme çalışmaları devam ederken, ilçenin Kuzgun Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da yangın çıktı.
4 AYRI NOKTADA DAHA YANGIN ÇIKTI
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinin Ayşepınarı mevkiindeki yangın söndürme çalışmaları devam ederken, ilçenin Kuzgun Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da yangın çıktı. 4 ayrı noktada çıkan yangına, yangın söndürme işçileri 20 arazöz ve 1 yangın söndürme uçağı ile müdahale ediyor. Yangında şu ana kadar 5 hektarlık ormanlık alanın yandığı, söndürme çalışmalarının aralıksız devam etiği bildirildi.İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş),
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