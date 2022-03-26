Kahramanmaraş'ta arıcılara bir tır "besleme şekeri" dağıtıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta arıcılara bir tır "besleme şekeri" dağıtıldı

26.03.2022 15:36
Kahramanmaraş'ta arıcılara bir tır "besleme şekeri" dağıtıldı

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce temin edilen bir tır şeker, arı yetiştiricilerine dağıtıldı.

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce temin edilen bir tır şeker, arı yetiştiricilerine dağıtıldı.

Kahramanmaraş Arı Yetiştiricileri Birliği binasında şekerlerin dağıtılması amacıyla düzenlenen programa, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Arıcılar Birliği Başkanı Ali Güzel ile arı yetiştiricileri ve ilgililer katıldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Güvenç, yaz gelmeden önce arılara can suyu olması için ihtiyaç olan belirli şekerlerin temini konusunda kurumlarla görüşmeler yaptığını söyledi.

Arı ve arı ürünlerinin önemli olduğunu belirten Güvenç, "Arı ve bal üretici esnaflarımıza 108 ton gibi bir besleme şekeri desteği sağladık. Gelen şekerin dağıtımını birlik başkanımız, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince listeleyip üyelere dağıtımını gerçekleştirecek. Dünyadaki ekonomik şartları görüyorsunuz sıkıntı var. Bu sıkıntıya rağmen Cumhurbaşkanımızın talimatıyla her sektörde olduğu gibi arıcılık konusunda da üreticilerimizin yanında olmaya, devletin desteklediği ücretlerden ihtiyaçlarını karşılamaya gayret sarf ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından besleme şekerlerinin dağıtımı gerçekleştirildi.

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Arı Yetiştiricileri Birliği, Kahramanmaraş, AK Parti, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta arıcılara bir tır 'besleme şekeri' dağıtıldı - Son Dakika


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