Kahramanmaraş'ta bir dernek 10 ailenin bakkal borcunu ödedi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta bir dernek 10 ailenin bakkal borcunu ödedi

16.04.2022 14:03
Kahramanmaraş'ta bir dernek 10 ailenin bakkal borcunu ödedi

Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMKİAD) Kahramanmaraş İl Başkanlığı, dar gelirli 10 ailenin bakkal borcunu ödedi.

Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMKİAD) Kahramanmaraş İl Başkanlığı, dar gelirli 10 ailenin bakkal borcunu ödedi.

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Şeyh Adil ve Kanuni mahallelerindeki bakkalları ziyaret eden TÜMKİAD İl Başkanı Muhammed Eliaçık ile yönetim kurulu üyeleri, dernek olarak Osmanlı geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Dernek olarak ramazan ayında dar gelirli ailelere yardım yaptıklarını dile getiren Eliaçık, "Zimem defteri, Osmanlı döneminde özellikle ramazan ayında zenginlerin, maddi durumu iyi olanların, hiç tanımadığı ve maddi durumu iyi olmayıp, borçlarını ödeyecek gücü olmayan vatandaşların borçlarını ödediği çok güzel bir uygulamadır. Bu uygulama yardımlaşma ve dayanışmanın da bize bıraktığı en önemli hazinelerdendir." diye konuştu

Dar gelirli 10 ailenin bakkal borcunu ödeyen Eliaçık, bu çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

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Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Osmanlı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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