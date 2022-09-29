Kahramanmaraş'taki Sır Barajı çevresindeki doğal güzellikler turizme kazandırılacak - Son Dakika
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Kahramanmaraş'taki Sır Barajı çevresindeki doğal güzellikler turizme kazandırılacak

29.09.2022 13:48
Kahramanmaraş'taki Sır Barajı çevresindeki doğal güzellikler turizme kazandırılacak

Kahramanmaraş'ta Ceyhan Nehri üzerine kurulu olan Sır Barajı'nın turizme kazandırılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta Ceyhan Nehri üzerine kurulu olan Sır Barajı'nın turizme kazandırılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta yer alan Sır Barajı'nın çeşitli uzantılarında yer alan vadi, sarp kayalıklar, mağaralar ve çeşitli doğal güzellikler ziyaretçilerine seyrine doyum olmayan manzara sunuyor.

Başkonuş Sır Göleti Turizm Geliştirme Kooperatifi tarafından düzenlenen tekne turu kapsamında gazeteciler doğa manzaralarını görüntüledi.

Kooperatif Başkanı Bilal Başkonuş, 2015 yılında kurulan kooperatiflerinin amacının insanları su ile kaynaştırmak ve bölgedeki doğal güzelliklere dikkati çekmek olduğunu söyledi.

Başkonuş, tüm vatandaşları tekne turları kapsamında çeşitli etkinliklerin de yapılabileceği Sır Barajı'ndaki doğal güzellikleri görmeye davet etti.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'taki Sır Barajı çevresindeki doğal güzellikler turizme kazandırılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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