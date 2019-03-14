Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Cezaevi Firarisi Yakalandı

Kahramanmaraş'ta Cezaevi Firarisi Yakalandı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta cezaevi firarisi yakalandı 10 yıl hapis cezası olan firari park polisine yakalandı Kahramanmaraş'ta 6 dosyadan 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta park polisinin şüphe üzerine durdurduğu şahsın 10 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta cezaevi firarisi yakalandı
10 yıl hapis cezası olan firari park polisine yakalandı
Kahramanmaraş'ta 6 dosyadan 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta park polisinin şüphe üzerine durdurduğu şahsın 10 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı.
Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Ekibi, Trabzon Caddesi üzerinde durumundan şüphelendiği 46 yaşındaki Kemal D. isimli şahsı durdurdu. Şahsın yapılan GBT sorgusunda çok sayıda suç kaydı olduğu, 10 yıl 8 ay 15 gün kesin hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheli şahsın, Malatya mahkemesince hakkında uyuşturucu ticareti ve hükümlünün kaçması suçlarından toplamda 6 dosyadan arandığı belirlendi.
Gözaltına alınan Kemal D., Asayiş Şube Müdürlüğü aranan şahıslar büro amirliği ekipleri tarafından sevk edildiği Kahramanmaraş Adliyesinde, tevkif olarak Aksu Kapalı Cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:48 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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