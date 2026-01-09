Kahramanmaraş'ta Deprem Davası Devam Ediyor - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta Deprem Davası Devam Ediyor

09.01.2026 15:16
Kahramanmaraş'taki depremde ölümlere neden olan bina yıkımıyla ilgili 16 sanığın yargılanması sürdü.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde 146 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı Hamidiye Sitesi 1A ve 1C bloklarının yıkılmasına ilişkin biri tutuklu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Kara ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Binanın yapımı dönemindeki 9 kamu görevlisinin de tutuksuz yargılandığı ve ana dosyayla birleştirilen davanın duruşmasında müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanıklardan F.D, inşaat mühendisi olduğunu belirterek, "Belediyenin imar müdürlüğünde görev yaptım. Yenileme ruhsatında imzam bulunuyor ancak yapım aşamasında bir binayı kontrol etmem gibi bir durumum yoktur." dedi.

Makine mühendisi Ç.H, iddianamede neyle suçlandığının açık olmadığını savunarak, "Binanın ne yapım aşamasında ne de başka işlerinde yer aldım. Dosyalarda yalnızca makine mühendisi olarak imzam vardır. Kalorifer ve su tesisatlarını mesleğim gereği kontrol ettim. Suçlamaların mesleğimle ilgisi yoktur." ifadelerini kullandı ve beraatini talep etti.

Sanıklardan F.Y, harita mühendisi olduğunu ve binanın yapıldığı dönem belediyede imar müdürü olarak görev yaptığını ifade ederek, "Herhangi bir sorumluluğum yoktur, suçlamayı kabul etmiyorum. Belediyelerin ruhsatlı bir yapıyı malzeme kalitesi ya da bina takibi açısından denetlemesi söz konusu değildir." dedi.

Tutuklu sanık Ahmet Kara da projede hata bulunmadığını savunarak, "Yapı kullanım izni, ilgili yetkililerce incelenerek verilmiştir. Depremin büyüklüğü nedeniyle bina yıkılmıştır." dedi, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesine, sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmederek duruşmayı 3 Nisan'a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: AA

