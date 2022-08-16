Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişiyi suçüstü yakaladı. Ekiplerin yaptığı aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddesi, tabanca, av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 kişi adli kontrol ile serbest bırakılırken; M.Ü, A.C.S, E.B, M.E.E, M.T, M.K tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama - Son Dakika

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