Kahramanmaraş'ta Eğitime ve Ulaşıma Kar Engeli
37 dakika önce
Kahramanmaraş'ta dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verilirken, 64 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.
Kahramanmaraş
'ta dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verilirken, 64 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.
Kahramanmaraş kent merkezinde sağanak yağış etkili olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Kahramanmaraş'ın kuzey ilçeleri arasında yer alan Afşin
, Göksun
, Nurhak
ve Çağlayancerit
ilçe merkezlerinde 50 santimetreyi geçen kar nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Kar
yağışı nedeniyle kapanan 64 kırsal mahalle yolunun açılması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.
Kahramanmaraş- Kayseri
yolu üzerinde ise kar yağışı nedeniyle sürücüler güçlükle ilerliyor. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:29 Kaynak: İHA
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