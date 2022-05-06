Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangın hasara neden oldu

06.05.2022 00:17
Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangın hasara neden oldu

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kanuni Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu evde hasar meydana geldi.

Bu sırada çevredeki bir grup vatandaş evin kundaklandığını ileri sürerek, polis ile kısa süreli gerginlik yaşadı. Gerginlikte 2 polis ekip aracına zarar verilen olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına alındı.

İkamet sakinlerinden Adem Kekilli, gazetecilere, daha önce de ev ve iş yerinde yangın çıktığını ileri sürdü.

Şüphelilerin bulunmasını istediğini dile getiren Kekilli, "Son 20 günde üç defa kundaklama yapıldı. İki defa bu ev, bir defa da imalathanemiz. 40 liraya firik sattığımız için bize daha öncesinde de tepki gösterdiler. 'Kahramanmaraş'ta herkes 60- 70 liraya satıyor' dediler. Sen, '40 liraya satamazsın, 70- 80 liraya satacaksın.' dediler. Şu anda mahalleli çok tedirgin, bizim tepkimiz faillerin bulunmaması." diye konuştu.

İkamet sakinlerinden Ayşegül Küçükçakır da evlerinde bir süre önce yangın çıktığını ve kendilerine tehdit içerikli not bırakıldığını öne sürdü.

Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangın hasara neden oldu
Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangın hasara neden oldu
Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangın hasara neden oldu
Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangın hasara neden oldu
Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangın hasara neden oldu

YORUMLAR
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Daha önce imalathanesi yanmıştı, evinde ise ikinci kez yangın çıktı Daha önce imalathanesi yanmıştı, evinde ise ikinci kez yangın çıktı Baca yangını mahallede paniğe neden oldu Baca yangını mahallede paniğe neden oldu

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika


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