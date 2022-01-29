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KAHRAMANMARAŞ - Helikopterle trafik denetlendi, kar temizleme çalışmaları incelendi - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - Helikopterle trafik denetlendi, kar temizleme çalışmaları incelendi

29.01.2022 10:38

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, helikopterle kent genelindeki trafik denetimine katıldı, kar temizleme çalışmalarını inceledi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, helikopterle kent genelindeki trafik denetimine katıldı, kar temizleme çalışmalarını inceledi.

Vali Coşkun, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan ve İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterle havadan incelemelerde bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleriyle Adana- Kayseri kara yolu ile Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Türkoğlu yollarında gerçekleştirilen denetimlerde, kurallara uymadığı helikopterden tespit edilen araç sürücüleri uygulama noktalarına iletildi.

Yaklaşık 1 saat süren denetimde ekipler, 260 aracı kontrol etti, 21 sürücüye 6 bin 447 lira cezai işlem uyguladı.

Coşkun ile beraberindekiler, kırsal mahallelerde kar nedeniyle kapanan yollardaki kar temizleme çalışmalarını da havadan inceledi.

AA muhabirine, olumsuz kış şartlarının devam ettiğini, havadan denetleme yaparak değerlendirmelerde bulunduklarını aktaran Coşkun, helikopterden denetleme yaparken görülen trafik ihlallerinin yol güzergahındaki ekiplere bildirildiğini ifade etti.

Vali Coşkun, şöyle konuştu:

"Bu anlamda da şoför ve sürücülerimiz uyarıldı. Ceza kesilmesi gereken hususlar varsa onların da gereği yerine getirildi. Görebildiğimiz kadarıyla bütün ana güzergahlarımızda hem jandarma hem polisimizin sorumluluk bölgesindeki ana güzergahlarda bütün yollarımız açık. Şu an için bir sorun gözükmüyor. Buradan vatandaşlarımıza bir mesaj vermek istiyorum. Lütfen kış şartlarında araçlarıyla seyrederken mutlaka kar lastiği ve zincir bulundursunlar. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımıza kazasız belasız yolculuklar diliyorum."

KAHRAMANMARAŞ - Helikopterle trafik denetlendi, kar temizleme çalışmaları incelendi
KAHRAMANMARAŞ - Helikopterle trafik denetlendi, kar temizleme çalışmaları incelendi
KAHRAMANMARAŞ - Helikopterle trafik denetlendi, kar temizleme çalışmaları incelendi

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Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş, Jandarma, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Helikopterle trafik denetlendi, kar temizleme çalışmaları incelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - Helikopterle trafik denetlendi, kar temizleme çalışmaları incelendi - Son Dakika
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