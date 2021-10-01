KAHRAMANMARAŞ - İki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralılardan İsa E. ile Fatma D'nin durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yaralanan sürücüler ile Zehra E. ve Fatma D. Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

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